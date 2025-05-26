الإثنين 26 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بارك مين يونج بطلة أول مسلسل كوري من إنتاج أمازون

الممثلة بارك مين
الممثلة بارك مين يونج، فيتو

أكدت منصة “أمازون برايم فيديو” إنتاج أول دراما كورية أصلية من أمازون بعنوان "The Confidence Man  KR" أو  رجل الثقة كوريا كعنوان مؤقت للعمل،  بطولة الممثلة بارك مين يونج.

 يعد مسلسل “The Confidence Man  KR”  اقتباس كوري من الدراما الكوميدية اليابانية التي تحمل نفس الاسم، ويحكي قصة ثلاثة محتالين ائتمانيين يتمتعون بمواهب استثنائية، ويواجهون الأشرار من مختلف مناحي الحياة.

في هذه الدراما، ستُظهر بارك مين يونج براعتها في دور يون يي رانغ، قائدة عصابة احتيال تتمتع بذكاء خارق.

وقال ممثل شركة الإنتاج لوسائل الإعلام الكورية: "إن مشاركة بارك مين يونج في مسلسل أصلي من إنتاج أمازون ليس إنجازًا كبيرًا للممثلة فحسب، بل يُمثل أيضًا علامة فارقة في تاريخ المحتوى الكوري. إنه تقدير لقيمة بارك مين يونج كممثلة عالمية تتجاوز حدود كوريا لتصل إلى جماهير عالمية. نطلب منكم اهتمامكم ودعمكم الكبير لمسلسل "The Confidence Man KR"، أول مسلسل كوري أصلي تختاره وتنتجه منصة البث عبر الإنترنت العالمية أمازون".

بدأ تصوير مسلسل "The Confidence Man KR"، المكون من 12 حلقة، في سبتمبر 2024 وانتهى مؤخرًا، ومن المقرر عرضه لأول مرة في النصف الثاني من عام 2025.

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دراما كورية The Confidence Man JP رجل الثقة كوريا بارك مين يونج أمازون برايم فيديو

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