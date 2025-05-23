موعد عرض دراما "Delusion" لـ سوزي وكيم سون هو

أكدت منصة ديزني+ كوريا الموعد الرسمي لدراما "Delusion" المرتقبة للنجمين سوزي وكيم سون هو، أن يكون ذلك في عام 2026.

تفاصيل دراما Delusion

"الوهم" هي دراما مقتبسة من ويب تون يحمل الاسم نفسه، وهو مسلسل إثارة وغموض تدور أحداثه في مقاطعة غيونغسونغ عام 1935.

وتدور أحداثه حول يون إيهو، الرسامة التي كُلّفت برسم صورة لسونغ جونغ هوا، المرأة الغامضة التي اختفت عن الأنظار لأكثر من نصف قرن، وتحيط بها شائعات لا تنتهي. وبينما تبدأ يون إيهو بكشف أسرارها الغامضة، تتكشف قصة مشوقة.

المسلسل من إخراج المخرج الشهير هان جاي ريم، المعروف بأعماله "الملك" و"إعلان الطوارئ" و"العرض الثامن"، ويمثل لمّ شمل بين سوزي وكيم سون هو، اللذين سبق لهما أن شاركا البطولة في الدراما الناجحة "الشركة الناشئة" عام 2020.

تؤدي سوزي دور سونغ جونغ هوا، المالكة الغامضة لفندق نامون، التي لم تظهر للعلن لأكثر من نصف قرن. بجمالها الآسر وسحرها الغريب، تُعتبر سونغ جونغ هوا شخصية غامضة يكتنفها الغموض.

يؤدي كيم سون هو دور يون إيهو، الفنانة المُكلّفة برسم صورة لسونغ جونغ هوا. عندما يواجه المرأة الغامضة وجهًا لوجه، يشتعل شغفه بالفن الحقيقي من جديد. على الرغم من أنه محاصر داخل الفندق المليء بالأسرار ويغمره الخوف والارتباك، يجد إيهو نفسه مفتونًا تدريجيًا بجونغ هوا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.