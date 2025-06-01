الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الصحبة الحلوة"، دراما اجتماعية بطابع كوميدي تعيد هدى حسين إلى الشاشة

الصحبة الحلوة، فيتو
الصحبة الحلوة، فيتو

تعود الفنانة هدى حسين إلى الدراما، بعد آخر أعمالها عام 2024 وهو مسلسل البيت الملعون، وتطل هدى على جمهور الدراما من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “الصحبة الحلوة” (البحث عن خديجة زيدان).

المسلسل قصير ويجمع بين الدراما الاجتماعية و"اللايت كوميدي"، وينطلق عرضه قريبًا وبالتحديد في 13 يونيو على منصة شاهد.

مسلسل الصحبة الحلوة 

وتدور أحداث المسلسل حول لحظة عزاء تتحول بشكل غير متوقع إلى محطة عاطفية تلتقي فيها صديقات بعد أعوام طويلة من الغياب، حيث يشعل اللقاء فتيل الحنين، ويدفعهن نحو رحلة مؤثرة للبحث عن صديقة لهن فرقت بينهن ظروف الحياة، فيما تتكشف الكثير من الحكايات والمواقف بين الماضي والحاضر، كما يعالج العمل بعض العادات الاجتماعية السلبية وأساليب التربية الخاطئة.

والمسلسل من بطولة هدى حسين، هبة ناصر، فينيسيا، شبنم خان، ميثم الحسيني، سعاد الشطي، أنوار المنصور، وآخرون، وهو من إخراج المخرج محمد دحام الشمري، وكتابة عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي، ويُعد هذا المسلسل عودة جديدة للتعاون بين الشمري والنجمة هدى حسين، بعد تجارب ناجحة في السنوات الماضية، ومسلسل الصحبة الحلوة مكون من 10 حلقات فقط.

وشوقت منصة شاهد عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي الجمهور للمسلسل قبل انطلاق عرضه قريبًا، حيث نشر حساب المنصة فيديو ترويجي لهدى حسين بطلة العمل مرفقًا بتعليق “سيداتي سادتي.. ملكة الشاشة راااجعة..  انتظروا الفنانة هدى حسين في عمل درامي جديد مع نخبة من النجوم  .. الصحبة الحلوة قريبًا على شاهد”.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحبة الحلوة الفنانة هدى حسين محمد دحام الشمري مسلسل البيت الملعون منصة شاهد

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية