"الصحبة الحلوة"، دراما اجتماعية بطابع كوميدي تعيد هدى حسين إلى الشاشة

تعود الفنانة هدى حسين إلى الدراما، بعد آخر أعمالها عام 2024 وهو مسلسل البيت الملعون، وتطل هدى على جمهور الدراما من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “الصحبة الحلوة” (البحث عن خديجة زيدان).

المسلسل قصير ويجمع بين الدراما الاجتماعية و"اللايت كوميدي"، وينطلق عرضه قريبًا وبالتحديد في 13 يونيو على منصة شاهد.

مسلسل الصحبة الحلوة

وتدور أحداث المسلسل حول لحظة عزاء تتحول بشكل غير متوقع إلى محطة عاطفية تلتقي فيها صديقات بعد أعوام طويلة من الغياب، حيث يشعل اللقاء فتيل الحنين، ويدفعهن نحو رحلة مؤثرة للبحث عن صديقة لهن فرقت بينهن ظروف الحياة، فيما تتكشف الكثير من الحكايات والمواقف بين الماضي والحاضر، كما يعالج العمل بعض العادات الاجتماعية السلبية وأساليب التربية الخاطئة.

والمسلسل من بطولة هدى حسين، هبة ناصر، فينيسيا، شبنم خان، ميثم الحسيني، سعاد الشطي، أنوار المنصور، وآخرون، وهو من إخراج المخرج محمد دحام الشمري، وكتابة عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي، ويُعد هذا المسلسل عودة جديدة للتعاون بين الشمري والنجمة هدى حسين، بعد تجارب ناجحة في السنوات الماضية، ومسلسل الصحبة الحلوة مكون من 10 حلقات فقط.

وشوقت منصة شاهد عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي الجمهور للمسلسل قبل انطلاق عرضه قريبًا، حيث نشر حساب المنصة فيديو ترويجي لهدى حسين بطلة العمل مرفقًا بتعليق “سيداتي سادتي.. ملكة الشاشة راااجعة.. انتظروا الفنانة هدى حسين في عمل درامي جديد مع نخبة من النجوم .. الصحبة الحلوة قريبًا على شاهد”.

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