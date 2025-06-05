دور تاريخي لشخصية مشهورة، ابنة منذر رياحنة تخوض تجربتها التمثيلية الأولى (صور)

في خطوة أولى على درب التمثيل وفي دور تاريخي، تشارك أماليا ابنة النجم الأردني منذر رياحنة، بالمسلسل التاريخي "سيوف العرب"، إذ تؤدي دور خولة بنت الأزور في طفولتها، مجسدة بداية بطولية لإحدى أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي.

شغف متجذّر لا يُختصر بالوراثة

ودخول أماليا لعالم التمثيل لم يكن مجرد انعكاس لتأثير والدها، بل بدا خيارًا واعيًا نابعًا من حب حقيقي للفن.

ونشأت أماليا في بيئة تحيطها الدراما من كل جانب، إذ يُعد والدها من أعلام التمثيل العربي، لا سيما في الأعمال التاريخية والبدوية.

شخصية تاريخية مؤثرة

اختارت أماليا أن تكون بدايتها من خلال شخصية تحمل قيمة كبيرة في الوجدان العربي، وهي خولة بنت الأزور، المحاربة التي واجهت الجيوش ودوّنها التاريخ كرمز للبطولة النسائية. وقد شكّل هذا الدور تحديًا صعبًا لكنه منحها انطلاقة قوية ومختلفة.

دعم والدها

رغم أن منذر رياحنة لم يُرغم ابنته على دخول المجال، فقد كان حاضرًا في الكواليس داعمًا ومُشجعًا.

وقال في تصريحات إعلامية: فخور بأماليا، ولن أوجّهها نحو التمثيل، بل سأكون سندًا لها في أي طريق تختاره بنفسها. ورافقها خلال التصوير ليمنحها الطمأنينة دون فرض أو تدخل.

قصة مسلسل سيوف العرب.. من الجاهلية إلى الخلافة

تدور أحداث المسلسل في فترة زمنية تمتد من مرحلة ما قبل الإسلام (الجاهلية) وصولًا إلى بدايات الخلافة الأموية، حيث يرصد تحولات المجتمع العربي خلال هذه الحقب التاريخية، ولا يقتصر العمل على استعراض المعارك والحروب، بل يغوص أيضًا في تفاصيل الحياة الثقافية والأدبية، والعادات والتقاليد، والقيم التي شكلت هوية العرب في تلك الفترة.

ويركز المسلسل على رمزية “السيف العربي” كأداة تمثل الشجاعة والكرامة والنبل، ويتتبع تطور صناعته واستخدامه كجزء من التاريخ الثقافي والعسكري للمنطقة.



ويهدف المسلسل إلى إحياء التراث العربي والإسلامي، مع تقديم رؤية معاصرة تربط بين الماضي والحاضر.

مسلسل "سيوف العرب" بطولة “ جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، منذر رياحنة، نضال نجم، ياسين بن قمرة، محمد مراد، مريم بن حسين، ندى هداوي، عبد اللطيف شوقي، سميرة مقرون، ياسين أحج”.

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