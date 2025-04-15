"روحي وما أقدرش أبعد عنها"، كيف تحدث الفنان منذر رياحنة عن مصر؟

قال الفنان منذر رياحنة إنه سعيد بمشاركته في مسلسل "حكيم باشا"، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتابع في اتصال هاتفي مع برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، على شاشة سي بي سي، مع هبة الأباصيري: "مصر دي روحي وبتمشي في دمي وما أقدرش أبعد عنها أبدًا".

محمد نجاتي

وأكمل: "كان هناك كيميا بيني وبين محمد نجاتي ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا، على الرغم من اختلافنا في الشخصيات التي قدمناها خلال العمل، والحمد لله قدمنا عملًا محترمًا يصل إلى الجمهور بشكل جيد"، وكشف عن وجوده حاليًّا في لبنان لتصوير أحد الأعمال.



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