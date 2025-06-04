أخبار الاقتصاد اليوم: إطلاق خدمات الجيل الخامس على شبكات الهواتف المحمولة.. ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.526 مليار دولار.. وأسعار اللحوم والرقاق بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انطلقت رسميا منذ قليل فعاليات حفل اطلاق خدمات الجيل الخامس على شبكات الهواتف المحمولة رسميًّا بمنطقة سفح الأهرامات حيث تم إضاءة الأهرامات احتفالا ببدء خدمة الجيل الخامس.

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية للإمارات إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 46.9 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8 %.

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 207، لسنة 2025، بتكليف أحمد رفعت العسقلاني لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 48,526.1 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2025.

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الاربعاء 4 يونيو 2025.3

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ مع قرب عيد الأضحى المبارك، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



استجاب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالب غرفة الجيزة التجارية بشأن تضرر عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة من عشوائية بعض الإجراءات المتخذة لتحصيل ضريبة جمركية في إطار بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، مقررًا تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن مصلحة الجمارك ومسئولي جهاز حماية المستهلك وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة وشعبك تجار الهواتف المحمولة للبت في سلامة الإجراءات المتخذة من عدمه وكذلك متابعة تنفيذ فرض الرسوم الجمركية مستقبلًا.

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.75% اليوم الأربعاء، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.

توقعات بإغلاق بعض مصانع السيارات الاوربية خلال الفترة المقبلة بسبب قيود الصين على تصدير المعادن النادرة خاصة بعد توقف عدد من خطوط إنتاج السيارات والمصانع بسبب تراجع ونقص المعادن.

وذكرت الرابطة الأوروبية لموردي السيارات، إن فرض الصين قيودا على تصدير هذه المعادن ادى الى غلق العديد من المصانع وخطوط الانتاج وسط تحذيرات من أنه سيكون هناك المزيد من الإغلاقات في الفترة القادمة.

وذكرت الرابطة أنه من بين مئات الطلبات التي قدمها موردون للحصول على تراخيص منذ أوائل أبريل، لم تصدر تراخيص فعليا إلا لربعها فقط حتى الآن. وتم رفض بعضها بسبب ما وصفته الرابطة بأنه "أسباب إجرائية مبالغ فيها".

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" وتحت رعاية البنك المركزي المصري.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ ربات البيوت في الاستعداد لاستقباله بكل تفاصيله، ومن أهم هذه التفاصيل تجهيز الأطعمة التقليدية التي تزين موائد العيد.

ويأتي "الرقاق" على رأس قائمة هذه الأطعمة، فهو ليس مجرد مكون غذائي، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث المصري المرتبط بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الجمعة المقبلة، فإن آخر فرصة لشراء أضحية العيد؛ غدًا الخميس، إذ ستغلق أسواق الماشية أبوابها غدًا، وحتى محلات الجزارة آخر يوم لها في حجز الأضحية غدًا الخميس أيضًا

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