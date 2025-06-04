أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الاربعاء 4 يونيو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين أميركا والصين، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، في وقت ساهم فيه ضعف الدولار الأميركي في تعزيز مكاسب المعدن النفيس.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3353.45 دولارًا للأونصة، كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3378.60 دولارًا.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 34.59 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 1079.62 دولارًا، فيما استقر البلاديوم عند 1009.94 دولارًا.

ويُعتبر الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يلجأ إليه المستثمرون لحماية أصولهم من تقلبات الأسواق.

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