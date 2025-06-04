من هو أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد؟

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 207، لسنة 2025، بتكليف أحمد رفعت العسقلاني لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وكان نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على: قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية رقم 551 لسنه 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم 14 لسنه 2025، وعلي قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132 لسنه 2025 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك، وبناء علي ما عرضه الوكيل الدائم لوزارة المالية، ولصالح العمل ومقتضياته.



قرر، المادة الأولى، يُكلف أحمد العسقلاني، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك، بوزارة المالية ندبا بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك، بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها.

السيرة الذاتية ل أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد

الجدير بالذكر أن أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد ولد في محافظة أسيوط عام 21/8/1974، وتخرج من كلية حقوق عام 1996 جامعة أسيوط واخر المؤهلات العلمية التي تحصل عليها ماجيستير في القانون عام 2010 من جامعة عين شمس.



وله مسيرة مهنيه مشرفة يتمتع بتاريخ وطني مشرف وحافل بالإنجازات، حيث تدرج أحمد العسقلاني في الوظائف والمناصب القيادية داخل وزارة التجارة، حتى شغله منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، حيث بدأ السيد أحمد رفعت حياته الوظيفية في وظيفة باحث قضايا تجارة خارجية ثالث عام 23/3/1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها:



مدير إدارة القضايا الجنائية بالإدارة المركزية لشئون الاستيراد بقطاع التجارة الخارجية.



مدير المكتب الفني للسيد رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية.



ندب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق تنمية الصادرات بموجب القرار الوزاري رقم 544 لسنة 2016.

ندب لشغل وظيفة مدير عام مكتب التجارة الخارجية بميناء دمياط بموجب القرار الوزاري رقم 1237 لسنة 2016.



شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الاستيراد بموجب القرار الوزاري رقم 1311 لسنة 2017.



شغل وظيفة وكيل أول وزارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.



شغل ندبا وظيفة رئيس الإدارة المركزية لصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي بمصلحة الجمارك اعتبارا من 26/1/2025، حتى صدور قرار وزير المالية رقم 207 بتكليف سيادته لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1/6/2025.



ويتمتع أحمد العسقلاني يتمتع بحضور متميز واسع في الأوساط الجمركية والإدارية في المجتمع والاقتصادي، وقد شارك في وضع حزمة الإجراءات الجمركية التي أعلن عنها وزير المالية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الافراج الجمركي.



ويشغل أحمد العسقلاني حاليا بجانب عمله رئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الخاص للعاملين، كما انه يمتلك من الخبرات والمهام الوظيفية الأخرى بجانب عمله الكثير حيث انه شغل رئيس الأمانة الفنية للجنة تحديد مدى مسئولية المصدر بوزارة التجارة، مأمور ضبط قضائي، وعضو لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضو لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان، محاضر في مركز تدريب التجارة الخارجية، وعضو الهيئة العامة لتحكيم اختبارات القطن، عضو اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، عضو اللجنة المختصة بالتنسيق في الموضوعات المشتركة من أجل توحيد القواعد والإجراءات المطبقة في المنافذ الجمركية، عضوا بلجنة تسيير شعار القطن المصري، عضو اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة بشأن مؤتمر مونتريال وبقوائم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، عضو بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، فوض عن وزارة التجارة امام مجلس الدولة في مناقشة مشروع إصدار القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ومحاضر في مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة للمستوردين وللمصدرين، وكذلك شارك فى اعداد مسودة تعديل لائحة القواعد المنفذة للقانون 118 لسنة 1975، وشارك فى المناقشات الخاصة بتعديل قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، قام بتمثيل جمهورية مصر العربية بدولة المغرب في إنقاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بالدار، عضو الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات التعدينية، عضو اللجنة المشكلة لوضع المواصفة القياسية الدولية حول نظم مكافحة، عضو اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بقطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة، المشاركة في عدة لجان بالمناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

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