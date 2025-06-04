الأربعاء 04 يونيو 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.526 مليار دولار

البنك المركزى المصرى،
البنك المركزى المصرى، فيتو

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 48,526.1 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2025.

ويتكوّن احتياطي النقد الأجنبي في مصر من مجموعة من الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري.

 

وظيفة الاحتياطي الدولي من النقد

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

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