سعر كيلو الرقاق بالأسواق تزامنا مع عيد الأضحى (صور)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ ربات البيوت في الاستعداد لاستقباله بكل تفاصيله، ومن أهم هذه التفاصيل تجهيز الأطعمة التقليدية التي تزين موائد العيد.

ويأتي "الرقاق" على رأس قائمة هذه الأطعمة، فهو ليس مجرد مكون غذائي، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث المصري المرتبط بهذه المناسبة الدينية العظيمة.



الرقاق: طري وناشف، بسعر موحد

يُعد الرقاق من أكثر المنتجات طلبًا خلال هذه الفترة، ويتوفر بنوعيه الرئيسيين: الطري والناشف.

ورغم اختلاف قوام كل منهما، إلا أن استخداماتهما تتشابك في العديد من الأطباق. وبحسب الأسعار المتداولة حاليًا، يبلغ سعر كيلو الرقاق، سواء كان طريًا أو ناشفًا، حوالي ٤٥ جنيهًا.

الرقاق في عيد الأضحى



تتجاوز أهمية الرقاق كونه مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق، ليصبح رمزًا للبهجة والتجمع العائلي في عيد الأضحى. فمنذ القدم، ارتبط الرقاق بذبائح العيد، حيث يُستخدم في تحضير "فتة الرقاق" الشهيرة، وهي طبق أساسي على مائدة الغداء في أول أيام العيد. هذه الفتة، التي تُعد بمزيج من شوربة اللحم والأرز وصلصة الطماطم، تمنح الرقاق نكهة خاصة وقوامًا فريدًا، وتجعل منه وجبة دسمة ومغذية تتناسب مع طبيعة العيد.



استخدامات متعددة للرقاق



لا تقتصر استخدامات الرقاق على فتة العيد فقط، بل تتنوع لتدخل في تحضير أطباق أخرى شهية. فالرقاق الطري يمكن استخدامه في عمل صواني الرقاق باللحمة المفرومة، وهي من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين.

كما يمكن تحويله إلى رقاق باللبن، وهو طبق حلو يُقدم كتحلية بعد الوجبات. أما الرقاق الناشف، فبالإضافة إلى الفتة، يمكن تكسيره وإضافته إلى الشوربة أو استخدامه كبديل للخبز في بعض الوجبات.

اسعار الرقاق في الأسواق



تراوح سعر الرقاق الناشف من 45 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الرقاق طري من 40 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر السمبوسة لفة بين 30 و55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جلاش بين 35 و55 جنيهًا.

منافسون للرقاق على مائدة العيد:



بالرغم من مكانة الرقاق البارزة، إلا أنه يتقاسم المائدة مع منتجات أخرى لا تقل أهمية في عيد الأضحى. فالكنافة، بسعر ٤٠ جنيهًا، تُعد من الحلويات الأساسية التي تزين موائد العيد، خاصةً بعد الوجبات الدسمة.

والسمبوسة، بسعر ٣٠ جنيهًا، تُعتبر من المقبلات الخفيفة والشهية التي تُقدم قبل الوجبات الرئيسية. أما الجلاش، بسعر ٣٥ جنيهًا، فهو أيضًا من المنتجات متعددة الاستخدامات، حيث يُستخدم في تحضير الأصناف الحلوة والمالحة على حد سواء.



يظل الرقاق عنصرًا لا غنى عنه في عيد الأضحى بمصر. فهو ليس مجرد طعام، بل هو جزء من الذاكرة الجماعية والتقاليد العريقة التي تتوارثها الأجيال، ويضفي على العيد نكهة خاصة تعبق بعبق الماضي وبهجة الحاضر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.