خطة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى.. رفع حالة الطوارئ وانتشار أمني بالحدائق والمتنزهات ودور السينما.. تطوير منظومة النجدة.. تكثيف الأكمنة ونقاط التفتيش.. وتشديد الرقابة على الرحلات النيلية

أعدت وزارة الداخلية، خطة أمنية متكاملة فى عيد الأضحى لتأمين احتفالات المواطنين عبر عدة إجراءات من بينها رفع حالة الطوارئ وانتشار أمني بالحدائق والمتنزهات ودور السينما، وتطوير منظومة النجدة، وتكثيف الأكمنة ونقاط التفتيش، وتشديد الرقابة على الرحلات النيلية.

رفع درجة الاستعداد القصوى.. خطط أمنية متكاملة لحماية المواطنين

وجاءت أبرز ملامح الخطة الأمنية؛ التي تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، إعلان الوزارة عن تنفيذ خطة أمنية موسعة تشمل كافة أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الانضباط والأمن العام.

انتشار أمني مدعوم بالشرطة النسائية لتأمين أماكن الترفيه

وتضمنت الإجراءات تنسيقًا مكثفًا بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، مع دعم التمركزات الأمنية بعناصر من الشرطة النسائية، لضمان الانتشار الأمني المكثف حول المنشآت الحيوية، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك بهدف الرصد الوقائي لأية محاولات لإثارة الفوضى أو تعكير صفو الاحتفالات.

تطوير منظومة النجدة لتعزيز سرعة الاستجابة

وفي خطوة تعكس التطور التكنولوجي في قطاع الأمن، عززت الوزارة منظومة النجدة بالعناصر المؤهلة والمركبات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات وانتشارها جغرافيًا داخل الأقسام والمراكز الشرطية، ما يسهم في تعزيز التواجد الأمني الفعّال.

رقابة مرورية صارمة ودوريات إغاثة منتشرة

كما كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها الرقابية والدوريات المتحركة، مع نشر سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية. وتُدار تلك الجهود من خلال غرف عمليات إلكترونية متصلة بجميع وحدات المرور، لتحقيق أقصى درجات الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين، فضلًا عن تكثيف الأكمنة الحدودية بين المحافظات لتعزيز الشعور بالأمن.

إجراءات استثنائية بمحطات القطارات والمترو

ونظرًا للإقبال الكثيف على محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال العيد، تم دعم مداخل ومخارج المحطات وعربات القطارات بعناصر أمنية لضمان الرصد المبكر لأي محاولة إخلال بالنظام العام أو ارتكاب مخالفات، بما يضمن استقرار حركة المواطنين في تنقلاتهم.

تأمين شامل للرحلات النيلية ومتابعة التزام المراكب

ولأن الرحلات النيلية تعد من أبرز مظاهر احتفال المصريين بالعيد، قامت الوزارة بنشر خدمات أمنية على امتداد نهر النيل لمتابعة التزام العائمات والمراكب بشروط السلامة والحمولات القانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

الداخلية: لا تهاون مع أية مخالفات.. ومناخ آمن للجميع

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن جهود التأمين مستمرة على مدار الساعة، مع جاهزية تامة للتعامل مع أية طوارئ أو تهديدات، مشددة على عزمها توفير مناخ آمن ومطمئن لجميع المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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