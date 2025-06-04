البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

سعر خروف العيد 2025، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الجمعة المقبلة، فإن آخر فرصة لشراء أضحية العيد؛ غدًا الخميس، إذ ستغلق أسواق الماشية أبوابها غدًا، وحتى محلات الجزارة آخر يوم لها في حجز الأضحية غدًا الخميس أيضًا.

سعر خروف العيد 2025

أسباب تبين سعر الخرفان في الأسواق

وتتباين أسعار الخرفان في الأسواق، وفقًا لعدة معايير، منها نوع الخروف إذا يوجد خرفان بلدي وبرقي ومختلطة ومستورد.

الفرق بين الخروف اللباني والبدرية وكاسر جوز

كما تختلف أسعار الخرفان وفقًا لسن الخروف؛ إذ يوجد خروف لباني وهو يطلق على صغير السن الذي مازال يحتفظ بأسنانه اللبنية ويكون عمره أقل من عام، وهناك خروف بدرية وهي الأنثى صغيرة السن وتتميز بأنها من أنواع جيدة، أما خروف كاسر جوز فهو الذي استبدل أسنانه اللبنية وكسر زوجين من الأسنان وعمره بين العام والعامين.

سعر خروف العيد 2025 في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار خروف العيد 2025 في الأسواق، سواء في أسواق الماشية، أو محلات الجزارة وحتى السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ وتشمل سعر كيلو القائم من الخروف، وأسعار أضاحي الخرفان الكاملة؛ في السطور الآتية:

سعر خروف العيد 2025

سعر القائم من الخرفان في الأسواق

البداية مع أسعار القائم من الخرفان في الأسواق بالتزامن مع قرب عيد الأضحى؛ وجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو الخروف البرقي من 200 إلى 245 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخروف البلدي من 190 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

سعر خروف العيد 2025

سعر الخروف في السلاسل الغذائية

وفيما يخص سعر الخروف في السلاسل الغذائية؛ فإن سعر أضحية خروف برقي مذبوح وزن من 60 إلى 65 كيلو يصل لـ 17225 جنيهًا، ويضاف له رسوم خدمة ذبح الخروف والتوصيل للمنزل تقدر بـ 1400 جنيه.

سعر الأضحية خروف في الأسواق

أما عن أسعار أضاحي الخرفان في الأسواق ومحلات الجزارة؛ فهي كالآتي:

سعر خروف العيد 2025

أسعار أضاحي الخرفان 2025

بلغ سعر خروف لباني وزن 70 كيلو نحو 16100 جنيه، بسعر القائم 230 جنيها.

بلغ سعر خروف «بدرية» وزن 50 كيلو نحو 10 آلاف جنيه.

بلغ سعر خروف وزن 70 كيلو نحو 16100 جنيه، بسعر كيلو القائم 230 جنيهًا.

بلغ سعر خروف وزن 80 كيلو نحو 16800 جنيه، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

سعر أضحية الخرفان 2025

بلغ سعر خروف وزن 90 كيلو نحو 18900 جنيه، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

بلغ سعر خروف لبانة وزن 80 كيلو نحو 14500 جنيه.

بلغ سعر خروف وزن 55 كيلو نحو 11550 جنيها، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

بلغ سعر خروف وزن 65 كيلو نحو 13650 جنيها، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

سعر خروف العيد 2025

سعر الأضحية خرفان برقي 2025

بلغ سعر خروف برقي «كاسر جوز» وزن أقل من 28 كيلو نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر خروف برقي «كبش» صغير السن نحو 13500 جنيه.

بلغ سعر خروف برقي حر وزن أقل من 40 كيلو عمر 8 شهور نحو 11 ألف جنيه.

أسعار الخروف البرقي 2025

بلغ سعر خروف برقي حر لباني وزن 55 كيلو نحو 10700 جنيه، بسعر القائم 200 جنيه.

بلغ متوسط سعر خروف نعيمي نحو 9 آلاف جنيه.

بلغ سعر خروف رحماني لبانة «بدرية» وزن 45 كيلو نحو 9 آلاف جنيه، وكيلو القائم بـ 200 جنيه.

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