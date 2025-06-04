الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

صحة غزة: استهداف إسرائيلي ممنهج للمؤسسات الطبية

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته الممنهجة في تقويض المنظومة الصحية، من خلال استهداف المرافق الطبية وتعريض حياة المرضى والطواقم للخطر.

جيش الاحتلال يواصل استهداف مستشفيات غزة 

وأدانت الوازراة استهداف قوات الاحتلال سطح مبنى الإدارة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مؤكدة أن القصف تسبب بحالة من الخوف والارتباك بين الطواقم الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم.

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وطالبت الوزارة مجددا بتوفير حماية عاجلة للمؤسسات الصحية وتجريم استهداف المنظومة الصحية وتقويض عملها.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستشفيات القطاع مما تسبب في حدوث كارثة صحية وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة.

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