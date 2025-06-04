لا نرفض عرض ويتكوف ولكن، مسؤول إيراني يكشف موقف بلاده من إبرام اتفاق نووي مع واشنطن

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الأربعاء، إن بلاده منفتحة على إقامة اتفاق نووي مع الولايات المتحدة حول فكرة تشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، طالما أنه يقع داخل حدود إيران، وفق موقع "أكسيوس".

ويشير هذا الرد إلى أن طهران قد لا ترفض عرض ويتكوف بشكل قاطع، بل قد تسعى بدلًا من ذلك إلى التفاوض بشأن البنود الصغيرة، وفق "أكسيوس".

ويُعدّ "اتحاد التخصيب الإقليمي" عنصرًا أساسيًّا في الاقتراح الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لإيران.

ويُمثل هذا الاقتراح محاولةً للتوفيق بين موقف الرئيس دونالد ترامب القائل بعدم جواز السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم وإصرار طهران على استمرار التخصيب على أراضيها.

وقال المسؤول الإيراني: "إذا كان الكونسورتيوم يعمل داخل الأراضي الإيرانية، فقد يستحق الدراسة. أما إذا كان مقره خارج البلاد، فمن المؤكد أنه سيكون محكومًا عليه بالفشل".

وحتى الآن لا يحدد الاقتراح بوضوح المكان الذي سيقع فيه الكونسورتيوم. ونظريًّا، من المقرر أن يضم أمريكا وإيران ودولًا أخرى.

وسوف تقوم هذه الهيئة بتزويد البلدان التي ترغب في تطوير برامج نووية مدنية بالوقود النووي، وسوف تخضع لمراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد يكون هناك مسار تستطيع واشنطن من خلاله أن تعلن أن إيران غير مسموح لها بتخصيب اليورانيوم - لأن التخصيب سوف يخضع مع مرور الوقت لإشراف مجموعة أوسع نطاقًا وليس فقط الحكومة الإيرانية ــ ويمكن لإيران أن تزعم أن خطها الأحمر بشأن التخصيب لا يزال سليمًا.

ولكن التوصل إلى شروط يمكن أن يتفق عليها الجانبان سوف يشكل تحديًا، ناهيك بإنشاء مثل هذا التحالف فعليًّا، وفق "أكسيوس".

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