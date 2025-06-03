بسبب 3 جزر استراتيجية بالإمارات، إيران ترفض بيان مجلس التعاون الخليجي وتزعم سيادتها عليها

أعلنت إيران رفضها لما جاء في بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، ووصفت ذلك بـ"الادعاءات"، زاعمة سيادتها على الجزر.

الدول الخليجية تؤكد سيادة الإمارات على الجزر الثلاث

وقال بيان مجلس التعاون الخليجي، أمس الإثنين: إن "الدول الخليجية تؤكد سيادة الإمارات على الجزر الثلاث، وتدين استمرار احتلال إيران لها"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وزعم المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي أن "الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "تماشيا مع حقوق إيران السيادية، ستتخذ طهران أي إجراء ضروري لضمان أمن ومصالحها بما فيها سيادة أراضيها ومياهها ومجالها الجوي".

أعمال إيران على على الجزر الثلاث تعد باطلة ولاغية

وكان البيان الخليجي قد أشار إلى أن "أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث تعد باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد حق سيادة الإمارات العربية على جزرها الثلاث"، حسب وصف البيان.

وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خمس إنتاج النفط العالمي.

وتشكّل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.

كذلك، تشكّل قضية الجزر ملفا بالغ الحساسية بالنسبة إلى طهران، وسبق أن أثارت توتّرا بينها وبين دول تقرّ بحق الإمارات، في الجزر.

طالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث

وتقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن إيران تحتل الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن "استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر يعد انتهاكا لسـيادة دولة الإمارات ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، فإنه "منذ عام 1992 أصبح موضوع الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، التابعة للإمارات، بندا ثابتا على جدول أعماله"، مشيرا إلى أنه "ساند موقف أبوظبي، وطالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والدخول في مفاوضات مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية".

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