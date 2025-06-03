وزير الخارجية الإيراني يغرد في حب مصر ويكشف عن "مستوى غير مسبوق" في العلاقات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء، إن مستوى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر، وصل إلى "مستوى غير مسبوق"، وفق تعبيره.

الدبلوماسية بين إيران ومصر



وكتب عراقجي في منشور له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة، حيث مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين، غير مسبوق".

وقال: "إنني سعيد بتواجدي في القاهرة مرة أخرى. لقد كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي وزير الخارجية بدر عبد العاطي. بعد سنواتٍ طويلة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلةً جديدة. مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين، غير مسبوق. باعتبارهما قوتين فاعلتين في المنطقة، ومتمتعتين بثقافة وحضارة عريقة، تتحمل إيران ومصر مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة. أديت صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيدنا الحسين، وتناولت العشاء في مطعم نجيب محفوظ التقليدي في منطقة خان الخليلي التاريخية، برفقة عدد من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم ثلاثة من وزراء الخارجية السابقين: السيد عمرو موسى، نبيل فهمي، ومحمد العرابي. كانت مناقشاتنا مفيدة للغاية".

إنني سعيد بتواجدي في القاهرة مرةً أخرى. لقد كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي وزير الخارجية بدر عبد العاطي. بعد سنواتٍ طويلة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلةً جديدة. مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في… pic.twitter.com/aN3VdWs53S — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 3, 2025

وكان عراقجي التقى صباح الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، حيث أشاد بالدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية وجهود التهدئة في غزة، بالإضافة إلى مناقشة تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي بوساطة عمانية.

كما شارك عراقجي في لقاء ثلاثي مع عبد العاطي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لبحث ضمانات الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وتشهد العلاقات المصرية-الإيرانية تقاربا ملحوظا منذ عام 2023 بعد سنوات من التوترات التي بدأت عقب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وتعد زيارة عراقجي الثالثة للقاهرة خلال ثمانية أشهر، حيث سبقتها زيارتان في أكتوبر وديسمبر 2024، مما يعكس حرص البلدين على إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي.

من الجدير ذكره، أن عراقجي يتوجه اليوم إلى بيروت، في "زيارة مفاجئة"، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن القيادات اللبنانية غير مطلعة مسبقا على ما يحمله رئيس الدبلوماسية الإيرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.