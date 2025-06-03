الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: منعنا من تخصيب اليورانيوم خط أحمر

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء: منعنا من تخصيب اليورانيوم في ‎إيران خط أحمر وهذا واقع تدركه جميع الدول.

واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال "بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم على الإطلاق".

مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران

أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر أمريكية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري.

وقالت المصادر إن الاقتراح الأمريكي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%. كما أن المقترح الأمريكي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية.

و بموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًّا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك.

كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، ويُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم.

أيضًا سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة.

 

 

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