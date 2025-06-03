إلغاء امتحانات 7 طلاب بعد ضبطهم متلبسين بالغش في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن إلغاء امتحانات 7 طلاب بعد ضبطهم متلبسين بمخالفات تتعلق بحيازة هواتف محمولة واستخدامها أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية وسنوات النقل، وذلك في إطار استمرار اتخاذ الإجراءات الحازمة والضرب بيد من حديد لكل من يخالف القرارات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

الغاء امتحانات 7 طلاب ببني سويف

واعتمدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، توصيات اللجنة المختصة بالشئون القانونية بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية تجاه عدد من الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات سنوات النقل والمخالفين لنظام الامتحانات.

حيث تقرر إلغاء امتحان طالب في مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة أبو بكر بلبل الجديدة، ويؤدي الامتحان بلجنة علي بن أبي طالب الثانوية بنين ببني سويف، لحيازته تليفونًا محمولًا أثناء تأدية الامتحان، كما تقرر إلغاء امتحان طالب آخر بلجنة مدرسة الأقباط الإعدادية بنين ببني سويف في مادة الرياضيات لحيازته تليفونًا محمولًا أثناء أداء الامتحان.

ضبط 4 طلاب متلبسين بالغش بهواتف محمولة

كما أوصت اللجنة بإلغاء امتحان طالب بمدرسة الدير الإعدادية بإهناسيا المشتركة في جميع المواد، لحيازته تليفونًا محمولًا واستخدامه في تصوير ورقة مادة الدراسات الاجتماعية، كما تقرر إلغاء امتحان لأربعة طلاب في مادة اللغة العربية بمدرسة ننا الإعدادية بنين، ويؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة ننا الثانوية بإهناسيا، لحيازتهم تليفونًا محمولًا.

وعلى جانب آخر، انتهت اللجنة المختصة من بحث بعض الحالات الخاصة بسنوات النقل، والتي أوصت بإلغاء امتحان طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور الإعدادية بنات ببني سويف في جميع المواد، لثبوت تعديها بالقول على ملاحظي اللجنة وتمزيق ورقة إجابة مادة اللغة العربية، وفي الواسطى، تم إلغاء امتحان طالب بالصف الثاني الثانوي في مادة الفيزياء بمدرسة الدكتور مصطفى الوكيل الثانوية بالميمون، لحيازته تليفونًا محمولًا.

وكيل تعليم بني سويف: لن نتهاون في تطبيق القانون

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، أنها لن تتهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.