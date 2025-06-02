لمخالفة اشتراطات التراخيص، غلق وتشميع مركز حضانات و4 عيادات تخصصية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أن السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام قاد، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لحماية المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشملت الحملة المرور على عدد من السلاسل التجارية ومحال الجزارة والأسواق وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى تفقد معرض "أضحى مبارك" خلف الصالون الأخضر، للتأكد من توافر السلع الأساسية، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، ومواجهة الغش التجاري، كما تضمنت الجولة متابعة عدد من المنشآت والمراكز الطبية الخاصة لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص المقررة.

غلق وتشميع مركز حضانات و4 عيادات تخصصية ببني سويف

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا متنوعًا، من بينها ضبط 10 مخالفات لذبح خارج المجازر الحكومية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لمصنعات لحوم بدون بيانات توضح المكونات أو مصدر الإنتاج.

كما تم غلق وتشميع مركز حضانات لمخالفته اشتراطات الترخيص، وعدم وجود أطباء، ورصد مخالفات في مكافحة العدوى، إلى جانب تشميع 4 عيادات تخصصية غير مرخصة، وتوجيه إنذارات لـ15 منشأة طبية أخرى بضرورة تجديد عقود التخلص الآمن من النفايات الطبية لتفادي المساءلة القانونية.

ورافق اللواء سامي علام خلال الحملة كل من: عزة بسيوني، مدير إدارة تموين البندر، والدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، وأحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة بني سويف.

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