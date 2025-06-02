الإثنين 02 يونيو 2025
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إلغاء امتحان طالبين لحيازتهما هاتفا محمولا داخل لجان الإعدادية ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الاعدادية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن إلغاء امتحان طالبين بالشهادة الإعدادية، بعد ضبطهما بحيازة واستخدام هاتف محمول داخل لجان الامتحان، في مخالفة صريحة للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

إلغاء امتحان طالبين ببني سويف

وفي إطار استمرار اتخاذ الإجراءات الحازمة والضرب بيد من حديد لكل من يخالف القرارات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، اعتمدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، توصيات اللجنة المختصة بالشئون القانونية بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية تجاه عدد من الطلاب المخالفين لنظام الامتحانات.

وقد تقرر إلغاء امتحان طالب في مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة دير براوة التابعة لإدارة اهناسيا التعليمية ببني سويف، لحيازته هاتفًا محمولًا أثناء تأدية الامتحان، كما تقرر إلغاء امتحان طالب آخر بمدرسة المسيد الأبيض في نفس المادة وللسبب ذاته.

ضبط طالبين بحوزتهما هاتفًا محمولًا 

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أنها لن تتهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب لتحقيق الانضباط داخل اللجان، مشددة على ضرورة التزام جميع القائمين على العملية الامتحانية بأداء واجبهم على أكمل وجه.

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن الملاحظين الذين يؤدون أعمالهم بدقة داخل اللجان، ويكتشفون أية مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، يُعفون من المساءلة القانونية، تقديرًا لدورهم في حفظ النظام والانضباط داخل اللجان.

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