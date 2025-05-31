السبت 31 مايو 2025
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محافظات

ضبط مصنع سري لتحويل القمح إلى توابل مغشوشة ببني سويف

مصنع يحوّل القمح
مصنع يحوّل القمح إلى توابل ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة بـ محافظة بني سويف عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع التوابل بطرق غير صحية بقرية النواميس التابعة لمركز الواسطى، وذلك في حملة مشتركة مع جهاز مستقبل مصر والوحدة المحلية لمركز الواسطى.

مصنع يحوّل القمح إلى توابل ببني سويف

 

وكانت قد وردت معلومات إلى المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، من أحد مصادره السرية عن وجود مصانع تقوم بتصنيع "الفلفل الأسود والفريك والكمون" وبعض التوابل الأخرى باستخدام الأقماح بطرق تضر بالصحة العامة وتشكل خطرا مباشرا على المواطنين.

 

مصنع يحوّل القمح إلى توابل ببني سويف
مصنع يحوّل القمح إلى توابل ببني سويف

 

وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة بني سويف للتخطيط لدخول المنطقة المستهدفة التي يصعب الوصول إليها بسهولة وبالفعل نجحت الحملة التموينية في دخول الموقع وضبط المخالفات، وخلال المداهمة تبين وجود مصنع غير مصرح له يقوم بتصنيع التوابل من القمح بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية وتم ضبط المتهمين المسؤولين عن النشاط وتحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في الغش.

 

ضبط فلفل أسود وكمون وتوابل مغشوشة ببني سويف

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 8 أطنان من القمح المبلل المُعد لتصنيع الفريك، و2 طن من القمح المستخدم في تصنيع توابل بمواد غير معروفة المصدر، و2 طن أخرى من القمح المُصنّع، بطريقة الغش التجاري لتضليل المستهلكين على أنها فلفل أسود، كما تم ضبط 200 كيلو جرام من مادة تُباع على أنها كمون وهي مخالفة تمامًا للمواصفات الصحية والقياسية.

 

مصنع يحوّل القمح إلى توابل ببني سويف

 

وأكدت مديرية التموين ببني سويف، أن المتهمين الأربعة ارتكبوا مخالفات صريحة لقوانين الصحة العامة والغش التجاري وحماية المستهلك إلى جانب مخالفتهم لقوانين ترخيص المنشآت الصناعية، وتم تحرير 4 محاضر ضد المتهمين والتحفظ على جميع محتويات أماكن التصنيع المخالفة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها,

 

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