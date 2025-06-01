الأحد 01 يونيو 2025
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وكيل التعليم ببني سويف تتفقد لجان الإعدادية وتشدد على حظر اصطحاب المحمول

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الإعدادية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه في إطار متابعة انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات أكثر من 65 ألفًا و993 طالبًا وطالبة موزعين على 321 لجنة على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الاعدادية

وقامت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، بتفقد عدد من اللجان المنعقد بها الامتحان للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، حيث زارت لجان مدرسة المسيد الأبيض الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، وحرصت خلال جولتها على التحاور مع الطلاب للاطلاع على آرائهم بشأن مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، وجودة الطباعة، ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة، مع استمرار التواصل الفوري مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، لمتابعة سير أعمال الامتحانات أولًا بأول، والتنسيق الكامل مع مديري الإدارات لتذليل العقبات أمام اللجان، وتقديم الدعم الفني اللازم، وإيجاد حلول عاجلة لأي طارئ قد يطرأ أثناء الامتحانات، فضلًا عن التأكد من وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وتأمين أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.

وكيل التعليم تشدد على حظر المحمول

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، وأكدت على أهمية تأمين بوابات المدارس، وغلق الأبواب، وعدم السماح بتواجد أي أشخاص غير القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجان، مع التشديد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الحضور مسبقًا قبل بدء اللجنة، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان. 

كما جددت التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، مشيرة إلى عدم التهاون في تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بحالات الشغب والغش داخل اللجان.

وطالبت وكيل تعليم بني سويف، باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية، من رؤساء المدن والقرى، ومديريات الأمن والصحة، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان، من خلال توفير الإضاءة الجيدة، والتأمين الكامل للجان، وتواجد طبيب أو زائرة صحية، تحسبًا لأي ظرف صحي طارئ، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ومن دون أي معوقات.

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