ننشر خريطة توزيع 161 ساحة لصلاة عيد الأضحى ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تخصيص 161 ساحة و322 خطيبًا وإمامًا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء صلاة العيد.

تخصيص 161 ساحة لصلاة عيد الأضحى ببني سويف

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لوكيل وزارة الأوقاف الدكتور عاصم قبيصي، بالإعداد الكامل لتجهيز هذه الساحات، حيث استعرض المحافظ خلال لقائه بوكيل الوزارة الترتيبات النهائية المتعلقة بإقامة صلاة العيد والخطة الشاملة التي أعدتها مديرية الأوقاف.

وتضمنت الخطة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية اوقاف بني سويف وأخرى فرعية في كل إدارة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتواصل المستمر على مدار الساعة مع ديوان عام المحافظة لمتابعة أعمال النظافة وضمان حسن سير الأمور أثناء إقامة الصلاة، إلى جانب التأكيد على التزام أئمة المساجد بالتعليمات الوزارية.

وشملت خريطة الساحات التي اعتمدها محافظ بني سويف تخصيص 38 ساحة في مركز ومدينة بني سويف منها 13 في بندر بني سويف و25 في المركز، و30 ساحة في مركز ومدينة إهناسيا، و25 ساحة في مركز ومدينة ببا، و20 ساحة في مركز ومدينة الفشن، إلى جانب 48 ساحة موزعة بواقع 16 ساحة في كل من مراكز الواسطى وناصر وسمسطا

تخصيص 322 خطيبا وإماما لصلاة عيد الاضحى ببني سويف

وأكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل أوقاف بني سويف، أنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز الساحات وتحديد اثنين من الخطباء لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي بإجمالي 322 خطيبًا وإمامًا، وذلك في إطار حرص محافظة بني سويف على توفير الأجواء المناسبة والآمنة لإقامة صلاة العيد في مناخ منظم وميسر يراعي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

خريطة توزيع 161 ساحة لصلاة عيد الأضحى ببني سويف

ووفقا لخريطة توزيع 161 ساحة لأداء صلاة عيد الاضحى ببني سويف، تم تخصيص عدد من الساحات بـ مدينة بني سويف وهي: ساحة عمر بن عبد العزيز بحي الشهداء، استاد التربية والتعليم بحي مقبل، مجمع الجزيرة بشارع إسلام، ساحة السلام خلف الشبان، ساحة التسامح بحي الحميات، ساحة الرضا بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد، مركز شباب العبور بجوار مسجد علي راغب، مركز شباب صلاح سالم بجوار مجمع الرحمة، مركز شباب الحمرايا، نادي المهندسين، نقابة الأطباء، ومدرسة الأزهري بنات بحي الأزهري.

وفي مركز بني سويف تم تجهيز ساحات متعددة منها: مركز شباب إهناسيا الخضراء، ساحة عزبة عويس بمنشأة عاصم، مركز شباب أهوه، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف، مركز شباب الكوم الأحمر، مركز شباب بني هارون، مركز شباب الزرابي، مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت الشرقية، ساحة مسجد الغربي بالحلابية، مركز شباب بني بخيت، مركز شباب الدوالطة، مركز شباب بني موسى، مركز شباب إبشنا، مركز شباب باها، ساحة الجمعية الزراعية بالحاجر، مركز شباب السعادنة، ساحة مسجد الكبير بأبوسليم، مركز شباب شريف باشا، مركز شباب دموشيا، مركز شباب الحكامنة، مركز شباب بلفيا، مركز شباب منقريش، والجمعية الزراعية برياض باشا.

وفي مركز ومدينة إهناسيا توزعت الساحات على: مسجد عمر بن الخطاب بالبندر، بجوار مسجد الرحمن البحري بالعواونة، مركز شباب البديني، بجوار مسجد الرحمن البحري بمنشأة الأمراء، بجوار الجمعية الزراعية بمنهرو، مركز شباب كوم الرمل، المعهد الديني بمنيل هاني، مركز شباب قاي، بجوار مسجد السلام بسدمنت الجبل، بجوار مسجد التقوى بسدمنت الجبل، مركز شباب ميانة، مركز شباب النويرة، الجمعية الزراعية بالنويرة، مركز شباب بني هاني، بجوار المدرسة الابتدائية سعد شاويش، بجوار مسجد الجيش بطما فيوم، الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج، بجوار مدرسة منهرة الابتدائية، سوق الثلاثاء بننا، بجوار مركز شباب كفر أبو شهبة، الجمعية الزراعية ببراوة، مركز شباب قلها، بجوار مسجد أحمد عبد الجواد بوش الباب، ساحة الجمعية الزراعية بمشارقة الشوبك، ساحة الجمعية الزراعية بشرهي، مركز شباب المماليك، مركز شباب معصرة نعسان، مركز شباب الشوبك، ومركز شباب شاويش

وفي مركز ومدينة ببا شملت الساحات: مركز شباب ببا، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب جبل النور، مركز شباب سدس، المعهد الديني بصفط راشين، ساحة مسجد الشهداء بصفط راشين، مركز شباب أبو شربان، ساحة بني مؤمنة، ساحة الرحمن بفزارة، مركز شباب طنسا، ساحة بني عوض، ساحة المسجد الكبير ببني ماضي، مركز شباب غياضة الغربية، مركز شباب غياضة الشرقية، مركز شباب البرانقة، مركز شباب بني قاسم، ساحة الضباعنة، ساحة كفر منصور، مركز شباب قمبش، ساحة بني أحمد، ساحة طوة، مركز شباب منيل موسى، ساحة البكرية القبلية، ساحة المدرسة بطرشوب، ومركز شباب الإمام

وفي مركز ومدينة الفشن تم تحديد الساحات التالية: الساحة الشعبية ببندر الفشن، بجوار مسجد الكبير المتعال، عادلكو بالشقر، مركز شباب دلهانس، مدرسة الشهيد حسن أبو غنيمة بشنرا، ساحة الرحمة القبلي ببني منين، النادي الرياضي بالفنت الشرقية، ساحة العزيز بالله بالفنت الشرقية، مركز شباب تلت، ساحة الأنوار المحمدية بكفر طلا، عزبة محمد صالح بطلا، بجوار مسجد الرحمة بصفط الخرسا، مركز شباب أبسوج، النادي الرياضي ببني صالح، النادي الرياضي باقفهص، الجمعية الزراعية بنزلة اقفهص، ساحة الصايم بصفط العرفا، ساحة التقوى بصفط النور، ساحة جمال شاكر بطلا، وساحة شرق البلد بالكنيسة

وفي مركز ومدينة سمسطا جاءت الساحات على النحو التالي: مركز شباب بندر سمسطا، مركز شباب الشنطور، مركز شباب دشطوط، مسجد الإخلاص بدشاشة، مركز شباب بدهل، النادي الرياضي بالعساكرة، المعهد الديني بمنشأة أبو مليح، مدرسة الشهيد عمر بمازورة، المدرسة الابتدائية بنزلة الديب، بجوار مسجد الحق بالصعايدة، عزبة أبو سالم، مدرسة معجون الابتدائية، المدرسة الابتدائية بالشماشرجي، ساحة مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية، مركز شباب الكوم الأحمر، وساحة المهدي بالتلاية

وفي مركز ومدينة الواسطى شملت الساحات: الساحة الشعبية، مركز شباب اطواب، المعهد الديني بكوم أبو راضي، مركز شباب قمن العروس، المدرسة الإعدادية بالحومة، الجمعية الزراعية بعطف أفوة، مركز شباب ميدوم، مركز شباب أفوة، المعهد الديني باطواب، مركز شباب بني سليمان الميمون، الجمعية الزراعية بكفر ابجيج، ساحة مدرسة البوصيري الابتدائية أمام المسجد الكبير بأبوصير، الجمعية الزراعية بأفوة، مجمع المعاهد الأزهرية بجزيرة النور، مركز شباب عطف أفوة، وساحة أبو بكر الصديق بونا القس

وفي مركز ومدينة ناصر توزعت الساحات على: الساحة الشعبية بناصر، ساحة شارع بورسعيد ببندر ناصر، مركز شباب الشناوية، مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض، مركز شباب بني عدي، مركز شباب الحمام، مركز شباب طحا بوش، مركز شباب اشمنت، مركز شباب بهبشين، مركز شباب الزيتون، مركز شباب دنديل، مركز شباب الكوم، مركز شباب طنسا، ساحة مسجد التوبة ببني خليفة، وساحة مسجد الرحمن ببني عدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.