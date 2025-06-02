الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

انتعاشة في مايو، 704 سائحا يزورون المعالم الأثرية والسياحية ببني سويف

السياح يزورون الآثار
السياح يزورون الآثار الفرعونية والقبطية ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن استقبال 704 سائحًا من جنسيات متعددة خلال شهر مايو 2025، لزيارة معالمها الاثرية والسياحية، في إطار جهودها المتواصلة لتنشيط القطاع السياحي وتعزيز موقعها على الخريطة السياحية، من خلال استثمار المقومات الأثرية والتاريخية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

 

بني سويف تستقبل 704 سائحا متعددي الجنسيات

 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تشهد تطورًا ملحوظًا في معدلات استقبال السائحين، في ضوء استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من المناطق السياحية، مشددًا على أهمية استثمار التنوع السياحي الذي تتميز به بني سويف.

 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير الإدارة العامة للسياحة بـ بني سويف، الذي عرضته رانيا عزت، مدير عام السياحة، حول جهود القطاع خلال مايو الماضي، حيث أوضح التقرير أن المحافظة استقبلت 15 باخرة سياحية على متنها 364 سائحًا من دول مثل ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، وإسبانيا، إضافة إلى 340 سائحًا قاموا بزيارات ميدانية إلى المناطق السياحية والأثرية، من جنسيات شملت روسيا، هولندا، فرنسا، اليابان، بولندا، رومانيا، أوكرانيا، وتركيا.

 

السياح يزورون الآثار الفرعونية والقبطية ببني سويف

 

وأبدى السائحون إعجابهم الكبير بما تحتويه بني سويف من معالم تاريخية متنوعة، تجمع بين الآثار الفرعونية والقبطية، إلى جانب الطبيعة الهادئة والمناخ المعتدل، حيث تنوعت جنسيات الزوار لتشمل الإنجليز، الفرنسيين، الأمريكيين، الهولنديين، اليابانيين، الرومانيين، الإسبان، الألمان، الإيطاليين، البرازيليين، والمجريين، مما يعكس حالة من التنوع والنمو في حركة السياحة الوافدة.

 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف، قامت الإدارة العامة للسياحة بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين خطوط سير الوفود السياحية، وتوفير المعلومات الإرشادية اللازمة عن المواقع السياحية، بالإضافة إلى إعداد برامج استقبال تليق بصورة المحافظة وتاريخها العريق.

 

برامج لزيارة المعالم الأثرية والسياحية ببني سويف

 

وأعرب أفراد الوفود السياحية عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وروعة الطبيعة وهدوء الأجواء، مؤكدين إعجابهم الشديد بثراء المواقع الأثرية وتنوعها، ومشيدين بالدور الفعال لـ محافظة بني سويف والأجهزة التنفيذية في تقديم خدمات متميزة وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين.

 

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