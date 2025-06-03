محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات بمسابقتي التنمية المحلية والتضامن

شهدت محافظة بني سويف، احتفالية متميزة لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقتين الرسميتين لوزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

محافظ بني سويف يُكرّم الأمهات المثاليات

وحضر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية لوزارة التضامن والتي نفذتها مديرية التضامن على مستوى المحافظة لهذا العام، وكذا الأمهات الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال وحدة شئون المرأة وبالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بإشراف مباشر من صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي، حيث قامت وحدة شؤون المرأة باختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بدواوين عموم المحافظة والوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات التابعة، بهدف تعظيم دور الأم العاملة.

تكريم الأمهات المثاليات ببني سويف

شهدت الاحتفالية ــ التي استضافها نادي الإدارة المحلية ــ حضور كل من: الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ ومنسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، والمهندس إيهاب حسن مدير منطقة شمال الصعيد بمجموعة العربي، ورؤساء المدن، وبعض وكلاء الوزارات ومديري المديريات.

وفي كلمته، هنأ محافظ بني سويف، الأمهات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأيضًا بمناسبة فوزهن في مسابقات الأمهات المثاليات، معربًا عن سعادته بحضور هذه الفعالية لتكريمهن وتحفيزهن للاستمرار في التميز والنجاح على الصعيدين الأسري والعملي، مؤكدًا على أهمية الدور المحوري للمرأة السويفية باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع، مشيدًا بالدور العظيم لكل أم مصرية "والتي تعد قصة كفاح ونجاح في حد ذاتها"، مؤكدًا أنه مهما كان حجم التكريم والإشادة فإننا لم نوفِ الأم حقها في التكريم الذي يليق بها ويعبر عن العرفان بدورها في الحياة.

تكريم الامهات المثاليات ببني سويف

ترشيح 126 أمًا مثالية من بني سويف بالمسابقتين

بدأت الاحتفالية التي قدمتها "رئيس وحدة تكافؤ الفرص" بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للشيخ أحمد حسن بمنطقة وعظ بني سويف، ثم كلمة لوكيل وزارة التضامن، أعرب فيها عن تقديره للمحافظ "د. محمد هاني غنيم" على رعايته وحضوره لهذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن بني سويف كانت من أكبر المحافظات مشاركة في المسابقة الرسمية بعدد 126 أمًا مرشحة، وذلك بفضل توجيهات المحافظ في ابتكار أساليب وآليات جديدة في الدعاية والإعلان عن المسابقة بمساعدة الرائدات الريفيات للوصول إلى أكبر شريحة من الأمهات الفضليات للاشتراك في المسابقة.

من جانبها، أضافت "رئيس وحدة المرأة" أن مسابقة الأمهات المثاليات من العاملين تم الإعلان عنها وتنظيمها "تحت رعاية محافظ بني سويف تفعيلًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات التابعة، بهدف تعظيم دور الأم العاملة، حيث تم تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمات برئاسة السكرتير العام وأعضاء من وحدة المرأة والشؤون القانونية والمالية والمواد البشرية والتفتيش المالي والمتابعة وشؤون ذوي الإعاقة، لاختيار الفائزات واللاتي انطبقت عليهن شروط المسابقة.

تكريم الامهات المثاليات ببني سويف

فيما نقل مسؤولو مؤسسة العربي للتنمية كلمة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة "صباح العربي"، والتي أكدت على إعلاء القيم الإنسانية وترسيخ أهمية دور الأم داخل الأسرة وقدرتها على بناء مستقبل الأبناء، معربة عن تقديرها وشكرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها في كافة المجالات، مشيرة إلى الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به مؤسسة العربي بالمبادرات التي تتم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مضيفة أن العربي لن تدخر جهدًا في المشاركة مع أبناء مصر في كافة ربوعها، منوهة عن مشاركة المؤسسة بعدد 22 من الأجهزة المنزلية "غسالة ومروحة" من منتجات المجموعة، تقديرًا وعرفانًا بدور الأم في المجتمع وكفاحها في تربية جيل قوي ومتماسك قادر على نفع مجتمعه، وقد أهدت مجموعة العربي درعًا للسيد المحافظ تقديرًا لدوره وجهوده في دعم المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

الامهات المثاليات الفائزات بمسابقتي التنمية المحلية والتضامن

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم 12 من الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة المحافظة "برعاية مؤسسة العربي للتنمية"، وشملت قائمة المُكرّمات كل من: صباح علي أحمد شلبي، نعمات مصطفى سيد طه "الفشن"، رضا محمد الروبي محمد، مبروكة محمود جودة حسن "سمسطا"، حنان عبد العظيم سيد عبد اللطيف "إهناسيا"، ماجدة محمد يس محمد "بني سويف"، عبير محمد عبد الرءوف أحمد "بني سويف"، وفاء محمد حسن محمد "بني سويف"، نسرين خيري صديق "بني سويف"، هالة السيد عبد الباقي "ناصر"، سهير عبد الحميد صلاح الدين عبد الهادي "بني سويف"، منال بكر أبو الليل _الأولى على المحافظة في المسابقة الرسمية لوزارة التضامن، بجانب تكريم السيدة: صباح محمد زين الدين "بني سويف"، ويامنة إبراهيم إبراهيم نوفل "الواسطى".

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