محافظ بني سويف يسلم عقود تمويل لـ 65 مشروعا حرفيا وتجاريا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم عقود تمويل مشروعات حرفية وتجارية لـ 65 مستفيدًا ومستفيدة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التمكين الاقتصادي، التي تنفذها إحدى المؤسسات بتمويل من بنك مصر وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد أقيمت الفعالية بقاعة ديوان عام محافظة بني سويف، بحضور الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن، ومحمد فؤاد مسؤول التثقيف والشمول المالي ببنك مصر الرئيسي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

تمويل 65 مشروعا حرفيا وتجاريا ببني سويف

وقام محافظ بني سويف، بتسليم نماذج من عقود التمويل للمستفيدين، وهنأهم باستلام تمويلات مشروعاتهم، كما هنأ الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث دار حوار بين المحافظ والمستفيدين، أغلبهم من الشباب والسيدات، حول تفاصيل مشروعاتهم وخططهم المستقبلية للتوسع.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية الاستفادة المثلى من هذه التمويلات التي تدعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد من خلال تعديل السلوك وتشجيع الأنشطة الإنتاجية وتحقيق الاستقلال المادي، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل تركز أيضًا على الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق الاستدامة.

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