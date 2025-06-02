الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يسلم عقود تمويل لـ 65 مشروعا حرفيا وتجاريا

تمويل 65 مشروعا حرفيا
تمويل 65 مشروعا حرفيا وتجاريا ببني سويف، فيتو

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم عقود تمويل مشروعات حرفية وتجارية لـ 65 مستفيدًا ومستفيدة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التمكين الاقتصادي، التي تنفذها إحدى المؤسسات بتمويل من بنك مصر وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد أقيمت الفعالية بقاعة ديوان عام محافظة بني سويف، بحضور الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن،  ومحمد فؤاد مسؤول التثقيف والشمول المالي ببنك مصر الرئيسي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

 

تمويل 65 مشروعا حرفيا وتجاريا ببني سويف

 

وقام محافظ بني سويف، بتسليم نماذج من عقود التمويل للمستفيدين، وهنأهم باستلام تمويلات مشروعاتهم، كما هنأ الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث دار حوار بين المحافظ والمستفيدين، أغلبهم من الشباب والسيدات، حول تفاصيل مشروعاتهم وخططهم المستقبلية للتوسع.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية الاستفادة المثلى من هذه التمويلات التي تدعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد من خلال تعديل السلوك وتشجيع الأنشطة الإنتاجية وتحقيق الاستقلال المادي، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل تركز أيضًا على الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق الاستدامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد لجان الإعدادية وتشدد على حظر اصطحاب المحمول

ضبط مصنع سري لتحويل القمح إلى توابل مغشوشة ببني سويف

في يومها الأول، محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

السيطرة على حريق شب بكشك بقالة بسبب ماس كهربائي في بني سويف

إخماد حريق اندلع بحظيرة ماشية بمركز الواسطى في بني سويف

ملاعب مفقودة.. صرخة الشباب في وجه الأسفلت

التأمين الصحي ببني سويف ينظم يومًا علميًا حول مرض الفيبروميالجيا

محافظ بني سويف يستمع لأهالي بني هاني بإهناسيا

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف تعديل منهج اللغة العربية والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

توضيح عاجل من التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

تعرف على وجهة السولية بعد الرحيل عن الأهلي

300 متر من طريق الكباش، باحث أثري يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة التنقيب أسفل مبنى الثقافة بالأقصر

خلال ساعات، فيديو إرشادي لطلاب الثانوية العامة لكتابة البيانات ورقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية