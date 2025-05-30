السيطرة على حريق شب بكشك بقالة بسبب ماس كهربائي في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة إهناسيا بـ محافظة بنى سويف على حريق محدود نشب داخل «كشك بقالة» بقرية مشارقة التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ حريق في إهناسيا ببني سويف

كان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في كشك بقالة بالقرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء بقيادة قوات الحماية المدنية، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وبالفحص الأولي تبين أن الحريق نشب داخل «كشك بقالة» مملوك للمواطن «مصطفى ع.ي» ناتج عن ماس كهربائي، أسفر عن تلف 3 ثلاجات وكمية من البضائع داخل الكشك، فيما انتقل رجال الشرطة لمعاينة موقع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق ببني سويف

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وسماع أقوال مالك الكشك وشهود العيان، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، كما كلفت بسرعة إنهاء تقرير المعاينة الفنية للتوصيلات الكهربائية داخل الكشك.

وشهد موقع الحريق تواجدًا ميدانيًا من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين رئيس المركز، لمتابعة الموقف والتنسيق مع الأجهزة المعنية لحصر التلفيات وتقديم الدعم اللازم.

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