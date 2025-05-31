السبت 31 مايو 2025
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في يومها الأول، محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو

 تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 2025، والتي انطلقت صباح اليوم السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء المقبل 4 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحانهم الأول في مادة اللغة العربية.

 

65993 طالبا وطالبة بامتحانات الإعدادية ببني سويف

 وأشار محافظ بني سويف إلى انتظام العملية الامتحانية التي يشارك فيها أكثر من 65993 طالبا وطالبة موزعين على 321 لجنة بمختلف إدارات التعليم على مستوى المحافظة، وتضمنت إدارات بني سويف 73 لجنة تضم 15946 طالبا وطالبة الفشن 41 لجنة تضم 7362 طالبا الواسطى 44 لجنة تضم 10804 طالبا ببا 54 لجنة تضم 9422 طالبا سمسطا 30 لجنة تضم 5839 طالبا إهناسيا 44 لجنة تضم 8476 طالبا ناصر 35 لجنة تضم 8144 طالبا.

محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

 

 جاء ذلك خلال جولة محافظ بني سويف صباح اليوم حيث تفقد عددا من لجان الامتحانات من بينها لجنة مدرسة الإعدادية المشتركة بقرية منقريش التابعة لإدارة تعليم بني سويف والتي تضم 7 لجان بإجمالي 133 طالبا وطالبة بالإضافة إلى مدرسة أحمد زويل للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل والتي تضم 18 لجنة يؤدي بها الامتحانات 364 طالبا وطالبة

ورافقه خلال الجولة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف وأحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية إلى جانب مسؤولي مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية.

 

محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

 وأكد محافظ بني سويف، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب حفاظا على سلامتهم إلى جانب تقليل الكثافات داخل اللجان وتوفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب كما وجه رؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لرفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس ومنع الإشغالات والتأكد من وجود طبيب أو زائرة صحية تحسبا لأي طارئ

محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

 

 من جانبها أشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات والتعامل السريع مع أي مشكلة وفق الضوابط الوزارية كما أوضحت أن المدارس تم تقسيمها إلى قطاعين القطاع الأول أ يضم 158 لجنة تشمل إدارات بني سويف الفشن الواسطى بإجمالي 34112 طالبا وطالبة ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية القطاع الثاني ب يضم 163 لجنة تشمل إدارات ببا إهناسيا سمسطا ناصر بإجمالي 31881 طالبا وطالبة

كما شددت وكيل تعليم بني سويف، على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الفنية والإدارية وتطبيق إجراءات السيطرة على أمن اللجان ومنع تواجد أي أفراد غير القائمين على الامتحان داخل المدارس مع التأكيد على توقيع الملاحظين على إقرارات الموانع وكشوف الحضور وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو للملاحظين والتعامل الحازم مع أي حالات غش أو شغب تطبيقا للقانون والقرارات الوزارية

محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

 

 وكانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، قد أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث بدأ اليوم بامتحاني اللغة العربية الفترة الأولى والتربية الرياضية الفترة الثانية للمدارس الرياضية فقط ويؤدي الطلاب غدا الأحد امتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ثم الهندسة والجبر يوم الإثنين والعلوم والتربية الفنية يوم الثلاثاء على أن تختتم الامتحانات يوم الأربعاء 4 يونيو بمادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

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