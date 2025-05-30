الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق اندلع بحظيرة ماشية بمركز الواسطى في بني سويف

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 اندلع حريق هائل في حظيرة مواشي مملوكة لـ محمد صالح محمد عزبة «علي سعيد الشرقية» التابعة لقرية منشأة أبو صير بمركز الواسطى شمال بني سويف،  وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

بلاغ حريق في الواسطى ببني سويف

 

وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية بقرية أبو صير ببني سويف تلقت بلاغًا من مسئول الرصد بالقرية، حامد محمد، يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين من قوات الإطفاء ترافقهما سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع ألسنة اللهب وإخمادها بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو نفوق الماشية.

 

وباشرت النيابة العامة ببني سويف التحقيق في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحريق، كما قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وبيان سبب اندلاعه، وطلبت تحريات الدفاع المدني حول مدى توافر اشتراطات السلامة داخل الحظيرة.

 

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