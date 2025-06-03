الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسبانيا تعلق ترخيص تصنيع صواريخ سبايك الإسرائيلية المضادة للدبابات على أراضيها

صواريخ سبايك، فيتو
صواريخ سبايك، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، تعليق ترخيص تصنيع صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات من شركة "رافائيل" الاسرائيلية على الأراضي الإسبانية.

 الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة 

وفي وقت سابق، وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية حقيقية".

وجاءت تصريحات الوزيرة روبليس، بعد أيام من تصريحات مماثلة لنائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياث، التي قالت إن الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني إبادة جماعية.

لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة وهو إبادة جماعية حقيقية

وقالت روبليس، خلال مقابلة مع تلفزيون "تي.في.إي" الرسمي: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية".

إنهاء العنف في غزة

وأضافت أن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين "ليس تحركًا ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة على "إنهاء العنف في غزة".

وأكدت أيضًا أن “هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الدفاع الإسبانية تصنيع صواريخ سبايك شركة رافائيل الاسرائيلية سبايك الأراضي الإسبانية العنف في غزة

مواد متعلقة

مقترح ويتكوف كلمة السر، إسرائيل تقرر استخدام أسلوب جديد للتفاوض مع حماس

الخارجية: امتلاك إسرائيل للسلاح النووي يهدد الأمن والسلم الإقليمي

تحذير حوثي للشركات الأجنبية من الاستثمار في إسرائيل

الأردن: منع إسرائيل زيارة الوفد الوزاري للضفة برهان جديد على سياساتها العدائية

أطباء بلا حدود: إسرائيل تتبع نهجًا خطيرًا في توزيع المساعدات لتهجير أهالي غزة

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

أوراق اللعبة السياسية اختلفت، توفيق عكاشة يكشف المتحكم في القرارات العالمية

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

الفحوصات الطبية تمنع الخطيب من مرافقة بعثة الأهلي إلى أمريكا

أزالوا العلم الأمريكي، البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب دون إيضاحات (فيديو)

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

مسيرة سيدة المسرح العربي بدأتها من الخمسينيات.. حكاية سميحة أيوب من حي شبرا إلى الأسطورة الخالدة (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مسيرة سيدة المسرح العربي بدأتها من الخمسينيات.. حكاية سميحة أيوب من حي شبرا إلى الأسطورة الخالدة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في عدد أشواط الطواف (فيديو)

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

المزيد
الجريدة الرسمية