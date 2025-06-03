إسبانيا تعلق ترخيص تصنيع صواريخ سبايك الإسرائيلية المضادة للدبابات على أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، تعليق ترخيص تصنيع صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات من شركة "رافائيل" الاسرائيلية على الأراضي الإسبانية.

الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة

وفي وقت سابق، وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية حقيقية".

وجاءت تصريحات الوزيرة روبليس، بعد أيام من تصريحات مماثلة لنائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياث، التي قالت إن الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني إبادة جماعية.

لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة وهو إبادة جماعية حقيقية

وقالت روبليس، خلال مقابلة مع تلفزيون "تي.في.إي" الرسمي: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية".

إنهاء العنف في غزة

وأضافت أن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين "ليس تحركًا ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة على "إنهاء العنف في غزة".

وأكدت أيضًا أن “هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.