الأردن: منع إسرائيل زيارة الوفد الوزاري للضفة برهان جديد على سياساتها العدائية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل تعطيل زيارة وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية عبر أجواء الضفة الغربية دليل على غطرسة الحكومة الإسرائيلية.

جاءت تصريحات الصفدي بعد أن عقد وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر آلية الاتصال المرئي.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المكلفين بشأن غزة:

وأكد على حق الشعب الفلسطيني في نيل دولته وأمنه وإنهاء الحرب على غزة.

كما شدد ملك الأردن على أهمية دور اللجنة في حشد موقف دولي لوقف العدوان على غزة.

ويسعى الأردن لتحقيق السلام العادل في ظل استمرار إسرائيل في خطواتها غير الشرعية

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