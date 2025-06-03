محمد رمضان من اتهامه بإهانة العلم المصري للحكم بالبراءة.. محاميه: رفع العلم في قمة مجده.. ومقيم الدعوى: سأتقدم باستئناف لثبوت الجرائم بحقه

أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة من الجدل والانتقادات عقب ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتدى ملابس وصفت بأنها "غير لائقة" وقام برفع العلم المصري بطريقة اعتبرها البعض مسيئة، مما أدى إلى تقديم عدة بلاغات رسمية ضده بتهمة إهانة العلم المصري والتعدي على القيم المجتمعية، واليوم قضت محكمة جنح الدقي بالبراءة.

تفاصيل الواقعة

حدثت الواقعة خلال مشاركة الفنان محمد رمضان في مهرجان "كوتشيلا" الذي أُقيم في ولاية كاليفورنيا، حيث ظهر محمد رمضان مرتديا ملابس أثارت الجدل، حيث وصفها البعض بأنها تشبه "بدلة رقص" نسائية، أثناء أدائه على المسرح، قام برفع العلم المصري والتلويح به بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة ومهينة للرمز الوطني.

البلاغات القانونية

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام المصري، يتهم فيه محمد رمضان بإهانة العلم المصري والتعدي على القيم المجتمعية، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، مشيرا إلى أن تصرفات رمضان تشوه رمزية العلم أمام المجتمع الدولي، ونشر الفسق والانحلال الأخلاقي، والإخلال بقيم المجتمع المصري.

تضمنت المذكرة القانونية المقدمة ضد الفنان محمد رمضان جملة من الاتهامات، على خلفية ما اعتبره تجاوزا فنيا خلال مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وقيام الفنان بنشر مقاطع من العرض عبر حساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على حد قوله.

إهانة العلم بالمخالفة للدستور

وزعم في المذكرة أن محمد رمضان قام برفع العلم المصري خلال العرض بطريقة وصفت بـ"التهكمية"، على نحو يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة 223 من الدستور المصري، وكذلك القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم الوطني، واللذين يجرمان أي فعل ينقص من احترام العلم أو يسيء لرمزيته.

السخرية من الجنيه المصري

كما تناولت المذكرة اتهام آخر للفنان باستخدام الجنيه المصري كـ "صدرية" أو "إكسسوار ساخر" ضمن ملابسه الاستعراضية، ما اعتبرته انتقاصا واضحا من رمزية العملة الوطنية. وأكدت أن الجنيه يمثل أحد رموز السيادة الاقتصادية للدولة، ويحظى بالحماية بموجب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، فضلًا عن المادة 178 من قانون العقوبات التي تُجرم الأفعال المسيئة للرموز الوطنية.

إشارات ماسونية ورسائل أيديولوجية

ووجهت المذكرة اتهاما ثالثا إلى الفنان باستخدام إشارات اعتبرها مقدمو البلاغات ذات طابع ماسوني، واعتبرت رسائل تحمل دلالات أيديولوجية مرفوضة، تهدد الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المصري، خاصة أن العرض نُفذ على منصة دولية تحظى بمتابعة واسعة.

نشر محتوى خادش وتحريض على الانحلال

كذلك، رصدت المذكرة ما وصفته بـ"مشاهد تحريضية على الانحلال" ضمن محتوى الحفل، وذلك علي حد قوله، مشيرة إلى أن نشر هذه المقاطع عبر حسابات رمضان الرسمية يشكل خرقا صريحا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة وأن المحتوى أصبح متاحًا لفئات عمرية صغيرة من الشباب والمراهقين، بما يؤثر سلبًا على القيم المجتمعية.

الإساءة لصورة الدولة بالخارج

واعتبر مقدمو البلاغ أن مشاركة رمضان في مهرجان عالمي بهذا الشكل، ثم نشر مقاطع "مسيئة"، يرقى إلى الإضرار العلني بصورة الدولة المصرية في الخارج، في مخالفة واضحة لـ المادة 280 من قانون العقوبات، التي تجرّم الأفعال التي تنال من هيبة الدولة ومكانتها الدولية.

تقاعس النقابات... وتواطؤ مهني

انتقدت المذكرة كذلك النقابات الفنية الثلاث، متهمة إياها بـ"التقاعس عن أداء دورها الرقابي والتأديبي"، مشيرة إلى أنها لم تصدر أي بيان أو إجراء تجاه ما حدث.

وادعي البلاغ أن هذا الصمت يمثل تواطؤا مهنيا يرتب مسؤولية قانونية، مستشهدا في ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 10278 لسنة 61 ق، والذي وصف الصمت النقابي حيال التجاوزات بأنه "خيانة لواجبات المهنة".

مطالبات بالعقوبة القصوى والتعويض

طالبت المذكرة في ختامها بتوقيع أقصى عقوبة جنائية على محمد رمضان، مع شطبه من جميع النقابات الفنية، وإلزامه بدفع تعويض رمزي وأدبي قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر". كما طالبت بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وسحب جواز سفره، وإلزام النقابات بالمثول أمام المحكمة لتوضيح موقفها. وشملت المطالب كذلك حجب الفيديوهات المسيئة داخل مصر، وتحميل المدعى عليهم كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

ختام المذكرة: "لسنا أمام عرض فني"

اختتم البلاغ بمطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية الرموز الوطنية، مشيرا إلى أن ما نواجهه اليوم ليس مجرد عرض فني عابر، بل هو تعد صارخ على رمزية الدولة ومقدساتها الثقافية والدينية والاقتصادية، وحماية هذه الرموز واجب وطني وقانوني لا يحتمل التهاون".

براءة الفنان محمد رمضان من إهانة العلم المصري

واليوم، قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري.

دفاع محمد رمضان يعلق علي البراءة

وعقب المستشار القانوني للفنان محمد رمضان، المحامي أحمد الجندي، علي القرار، إنه لا يمكن السكوت على محاولات إساءة استخدام حق التقاضي أو افتعال بلاغات لا تستند إلى حقيقة أو قانون.

وأضاف: "لا يمكن أن أسمح بالتجاوز أو إساءة استخدام حق التقاضي، لأن ده في النهاية حرام.. يعني إيه إهانة لعلم مصر؟ هل الفنان محمد رمضان ولع في العلم؟ قطّعه؟ أو داس عليه؟ هي دي الإهانة؟"

وأضاف الجندي أن ما فعله موكله لا يمت للإهانة بأي صلة، بل هو فعل يعبر عن الفخر والاعتزاز بالوطن، موضحا:"محمد رمضان رفع علم بلده في لحظة تألق ونجاح دولي على أرض أجنبية، وده في حد ذاته تعبير عن الفخر والانتماء، مش إساءة أو تقليل من قيمة العلم ولا الدولة".

وأكد الجندي أن الفريق القانوني سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التشهير بالفنان محمد رمضان أو الإساءة له عبر بلاغات كيدية أو معلومات مغلوطة.

الاستئناف على حكم براءة محمد رمضان

وعلى جانب آخر، كشف الدكتور حسين المطعني أنه سيتقدم بالاستئناف لثبوت الجرائم في حق الفنان محمد رمضان التي أثبتتها مذكرة محامية على خلفية اتهامات تتعلق بـ إهانة العلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد براءة الفنان.

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