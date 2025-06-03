الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

لحظة تألق على أرض أجنبية، تعليق محامي محمد رمضان على براءة موكله من تهمة إهانة العلم المصري

محمد رمضان
محمد رمضان

قال المستشار القانوني للفنان محمد رمضان، المحامي أحمد الجندي، إنه لا يمكن السكوت على محاولات إساءة استخدام حق التقاضي أو افتعال بلاغات لا تستند إلى حقيقة أو قانون.

 

 واضاف: "لا يمكن أن أسمح بالتجاوز أو إساءة استخدام حق التقاضي، لأن ده في النهاية حرام.. يعني إيه إهانة لعلم مصر؟ هل الفنان محمد رمضان ولع في العلم؟ قطّعه؟ أو داس عليه؟ هي دي الإهانة؟"

 

وأضاف الجندي أن ما فعله موكله لا يمت للإهانة بأي صلة، بل هو فعل يعبر عن الفخر والاعتزاز بالوطن، موضحا:"محمد رمضان رفع علم بلده في لحظة تألق ونجاح دولي على أرض أجنبية، وده في حد ذاته تعبير عن الفخر والانتماء، مش إساءة أو تقليل من قيمة العلم ولا الدولة".

 

وأكد الجندي أن الفريق القانوني سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التشهير بالفنان محمد رمضان أو الإساءة له عبر بلاغات كيدية أو معلومات مغلوطة.

 

وقضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري.

 

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