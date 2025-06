الجامعة الألمانية بالقاهرة تستضيف فاعليات مؤتمر "المرأة في العلوم التجريبية" (صور)

افتتح الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، فاعليات أعمال مؤتمر "المرأة في العلوم التجريبية والقيادة والاستدامة" المقام في حرم الجامعة على مدار 3 أيام برعاية مؤسسة ألكسندر فون هومبولت.

مؤتمر المرأة في العلوم، فيتو

حضر المؤتمر الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة فيبكا باخمن مديرة مكتب الهيئة الالمانية للتبادل العلمي، وبمشاركة نخبة من العلماء الحاصلين على منح المؤسسة في مصر بجانب مشاركة خبراء ووزراء وباحثين وباحثات، يمثلون أربع دول هي: مصر، ألمانيا، البرازيل، ونيجيريا، وعدد من خريجات الجامعة الألمانية بالقاهرة من الباحثات الملهمات اللواتي حققن إنجازات علمية مرموقة، منهن: سارة حجي، فلوريان أشرف، أميرة متولي.

تكريم السيدات المتميزات في العلوم التجريبية والقيادة والاستدامة

وعقد المؤتمر تحت مظلة أهداف مشتركة، وهي: تكريم المساهمات المتميزة للمرأة في العلوم التجريبية والقيادة والاستدامة؛ والالتقاء كمجتمع من خريجات مؤسسة هومبولت من أربع قارات مختلفة، والحفاظ على تواصل العلماء ودعم الباحثين الناشئين من خلال منحهم فرصة التفاعل مع علماء بارزين من مؤسسات مرموقة مختلفة، والدعوةً لمزيد من الاستثمار في تعليم وتمكين المرأة والارتقاء بمهاراتها في جميع المجالات، حيث تضمنت أجندة فاعليات المؤتمر خمس جلسات علمية محورية، بالإضافة إلى جلستين نقاشيتين.

كما وفر المؤتمر لصغار الباحثين والباحثات تدريبات تخصصية، وجلسات عرض ملصقات علمية، وعروضًا شفوية.

مؤتمر المرأة في العلوم، فيتو

وقال الدكتور أشرف منصور: إن المؤتمر يأتي بالتعاون مع مؤسسة ألكسندر فون هومبولت، التي يعتز بانتمائه اليها وحصوله على منحة دراسية من خلالها، وبالتعاون مع الهيئة الالمانية للتبادل العلمي التي حصل من خلالها على منحة دراسية ثانية.

وتابع: إن تنظيم هذا المؤتمر تجسيد لحقيقة أن العلم لا يعرف حدودًا، وملكٌ للجميع، وبأن مؤسسة هومبولدت تؤمن برسالتها لدعم العلماء لتميزهم وكفائتهم حول العالم، في كافة المجالات والجنسيات.

وأشار منصور، في كلمته، إلى مشاركة الجامعة الألمانية بالقاهرة شهر مايو الماضي 2025 في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في برلين، الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وتم اختيار مصر الدولة الشريكة في المنتدى، وتضمن جدول أعماله الموضوعات المتعلقة بالتعليم، خاصة التعليم العابر للحدود، والبحث العلمي، وإعداد الكوادر البشرية، حيث تم مناقشة تلك المحاور الأساسية في جميع جلسات المنتدى، مع تسليط الضوء على الدور الرائد الذي تقوم به الجامعة الألمانية في تلك المحاور.

مؤتمر المرأة في العلوم، فيتو

أهمية دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا

وأكد منصور إيمان الجامعة بأهمية دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا كشريك أساسي في صناعة المستقبل، وأبرز جهودها في دعم وتمكين المرأة في هذه المجالات، وذلك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة (Merit-based).

وأوضح منصور أن العديد من النساء المنتسبات للجامعة يشغلن مناصب أكاديمية وإدارية محورية، لافتا إلى أن الجامعة منذ تأسيسها اتخذت شعارها التنوع إثراء، ولذا وفرت منحًا دراسية للعديد من الطالبات المتفوقات بمختلف المحافظات من الشهادات الدراسية المختلفة ( الثانوية العامة، والشهادات المعادلة)، لافتًا إلى مشاركة ثلاث من خريجات الجامعة الملهمات في المؤتمر، ممن حصلن على جوائز عالمية مرموقة، وهن خير دليل على ما يمكن للمرأة أن تحققه إذا ما أُتيحت لها الفرصة.

واختتم كلمته متمنيًا أن يثمر المؤتمر عن رؤى وأفكار تساهم في دعم المرأة وتعزيز دورها في العلوم والقيادة من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

د. ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية، فيتو

وأكد الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، على الدور الحيوي للجامعة في إعداد أجيال جديدة من العلماء والمبتكرين، مشيرًا إلى التزام الجامعة بالتميز في مجالات البحث العلمي، والتعليم، وخدمة المجتمع، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الأهداف الأساسية المؤتمر، حيث تعمل الجامعة على تعزيز الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تتجاوز الحدود لتعزيز العمل المشترك وتكامل الجهود العلمية والبحثية.

دور النساء في المشهد العلمي والأكاديمي

وأضاف أن النساء يلعبن دورا هاما في المشهد العلمي والأكاديمي، فقد أثبتن حضورهن القوي كقائدات وعالمات بارزات، وتُعد الجامعة الألمانية نموذجًا يحتذى به في تمكين المرأة وإبراز دورها في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية.

وتابع أن المؤتمر يشهد إنجازات لافتة للعديد من الحضور، أبرزها حصول عدد منهم على مِنح ألكسندر فون هومبولت، وهي من أرفع الجوائز البحثية التي تتطلب مستوى عاليًا من التميز والتفاني، وتعد وثيقة قيِّمة ذات شأن دالة على الالتزام والتميز لهذا التجمع الأكاديمي.

كما أشار حجازي إلى التعاون الفكري المتبادل المثمر بين الحاصلين على منح همبولدت بمختلف الجامعات والذي يشمل العمل المشترك على أبحاث متعددة التخصصات، تنظيم الفعاليات العلمية المشتركة والمشاركة في مؤتمرات محلية ودولية، وهو أمر ضروري لتعزيز الابتكار في معالجة التحديات المعقدة.

وفي ختام كلمته، دعا الحضور للتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة في سعيها للتميز في أطر التعاون البحثي، والابتكار، وتطوير المعرفة العلمية المشتركة لبناء مستقبل أفضل، وأرث أكاديمي تفخر به الأجيال القادمة.

د. رشا حنفي رئيس المؤتمر، فيتو

وقالت الدكتورة رشا حنفي رئيس المؤتمر وإحدى الحاصلات على منحة السكندر فون همبولدت، وأستاذ التحليل الدوائي بالجامعة الألمانية: إن هذه الفعالية تعد بمثابة بوتقة داعمة لمزيد من الاستثمارات العالمية ﺍﻟﻔﻌﺎلة للمرأة ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ بمستواها ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬا ﻷﻥ تكون ﻗﻭة ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭتميز للأمة وتدل على أن الدبلوماسية العلمية لا تزال فعّالة في عالم يشهد صراعات أكثر من أي وقت مضى.

كما أشادت بالدور الذي تقدمه مؤسسة الكسندر فون همبولدت للنساء من خلال برنامج الإرشاد لنساء Mentoring for women in the Humboldt Network الهادف لجمع أكتر من 100 امرأة من شبكة هومبولت للعمل معًا على قضايا مهنية.

الجدير بالذكر أن الجامعة الالمانية بها العديد من العلماء الحاصلين على منحة الكسندر فون همبولدت يتقدمهم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة وكل من الأساتذة أشرف عبادي، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، محمد عبد الغني سالم - طلال الشبراوي الأستاذان بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا حنفي وكيل كلية الصيدلة ومؤخرًا الدكتورة هبة حندوسة بكلية الصيدلة بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.