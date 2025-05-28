المجلس الاستشاري بحقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة يزور المحكمة الجنائية الدولية

زار أعضاء المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بـالجامعة الألمانية بالقاهرة، المحكمة الجنائية الدولية في شارلوتنبورج ببرلين، واستقبلهم خلال الزيارة الدكتور بيتر شولتز رئيس المحكمة.

واستعرض رئيس المحكمة خلال الزيارة، سلطتها الجنائية الدولية وهى ذات شخصية قانونية دولية لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.

وجاء إنشاء المجلس الاستشاري للكلية عقب إنشاء كلية الحقوق والدراسات القانونية، ويضم نخبة من أساتذة القانون بمصر وألمانيا، ويعد هذا المجلس فريدًا من نوعه، حيث يضم أقطاب القيادات القضائية وأساتذة وخبراء القانون في مصر وألمانيا ويجتمع مرتين سنويًا.

المجلس الاستشاري بحقوق الجامعة الألمانية يبحث تطوير المناهج والتدريب العملي

ويقدم المجلس ردودا شاملة على كافة الاستفسارات التي تطرح عليه، كما يبحث سبل تطوير المناهج الأكاديمية العلمية وآليات التدريب العملي التطبيقي الهادف لاطلاع الطلاب، على التحولات المتسارعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ذات التأثيرات الإقليمية والدولية، خاصة أن مصر تتمتع بعلاقات خارجية دولية ذات ثقل، وهو ما يتطلب أن يكون خريج كلية الحقوق والدراسات القانونية حاضرًا بكل ثقة فى الساحات القانونية الممثلة لها لتحقيق المساواة والعدالة المجتمعية المرجوة.

شارك في فاعليات أعمال الاجتماع أعضاء المجلس الاستشارى من الجانبين المصرى والألمانى، بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور مايكل يانش أستاذ القانون في HTW برلين والعميد المؤسس لـكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

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