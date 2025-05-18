الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في منتدى الأعمال العربي ببرلين

تشارك الجامعة الألمانية بالقاهرة بوفد تحت رعاية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة في فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن والعشرون الذي تعقده غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية تحت شعار التكامل العربى الألمانى من أجل التقدم المستدام.

مشاركة الجامعة الألمانية في المنتدى المصري الألماني

وجدير بالذكر أن الجامعة حريصة على حضور هذا المؤتمر وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المصرية الألمانية على مدار الأعوام السابقة وترك بصمة ورؤية واضحة للمهتمين بالتنمية العربية الاوروبية والعالمية.

ويُعقد المنتدى في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ مايو الجارى، حيث تم اختيار مصر لتكون الدولة الأساسية هذا العام بهذا المنتدى.

فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني

وسوف يتضمن المنتدى تنظيم حلقات نقاشية هامة حول مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك مصر كمركز استراتيجي للاستثمار، والمدن الذكية، والتنويع الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي ودور الاستثمار الخاص، والمناطق الحرة العربية والخاصة للابتكار، واستراتيجيات الخدمات اللوجستية والطيران، والتعاون في مجال تكنولوجيا الضيافة والأغذية والصحة، بالإضافة إلى حلول المياه والطاقة المستدامة، إلى جانب جلسات نقاش على مستوى الدول.

مشاركة الجامعة الألمانية في المنتدى المصري الألماني

ومن المقرر أن يشارك في فاعليات المنتدى وفد مصري رسمي رفيع المستوى، إلى جانب مجموعة من أساتذة الجامعات والإعلاميين والشخصيات العامة.

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