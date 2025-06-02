أخبار الفن اليوم، إعادة محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية، تامر حسني ونجله يتعرضان لأزمة صحية، أصالة تطرح أحدث أغانيها بعنوان كلام فارغ

شهدت الساحة الفنية اليوم الأثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

أصدرت المحكمة الفرنسية في باريس اليوم الاثنين قرارا بإعادة محاكمة المطرب المغربي سعد لمجرد بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية بأحد الفنادق هناك، وذلك مع ظروف مشددة للعقوبة، في إجراء قضائي يقام خلف أبواب مغلقة بناء على طلب الطرف المدني، حسبما ذكرت بعض الصحف فرنسية.

كشف الفنان تامر حسني عن تعرضه لأزمة صحية، استدعت دخوله المستشفى، وذلك قبل سفره إلى دبي لإحياء حفل غنائي هناك.



وأكد تامر أن نجله أدم تعرض بعدها بأسبوع لأزمة صحية، دخل بسببها أيضًا المستشفى

وقال تامر حسني، عبر ستوري على إنستجرام: مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي، والأهم إن ابني آدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير.





طرحت المطربة أصالة أحدث أغاني ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم “كلام فارغ”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



أغنية أصالة الجديدة كلام فارغ من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

وينتظر الجمهور ألبوم النجمة السورية أصالة نصري، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

غادر الفنان صبري عبد المنعم المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، حيث قضى أكثر من ثلاثة أسابيع بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تعرض لأزمة صحية شديدة.ويتواجد عبد المنعم حاليا وسط أسرته التي تتابع حالته.

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

ومن أهم الأعمال التي قدمها عبد المنعم خلال الفترة الأخيرة مسلسل "برغم القانون"، حيث قدم فيه شخصية مؤثرة أضفت بعدًا دراميًّا مميزًا على العمل.

سافر الفنان أحمد السقا برفقة كل من الفنانين حمادة هلال وعمرو سعد إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج



وظهر الثلاثي أحمد السقا وعمرو سعد وحمادة هلال وهم يلتقتون صورا تذكارية أثناء تواجدهم بالمطار.

وتواصل وزارة السياحة والآثار تفويج رحلات الحج للمستوى 5 نجوم على مكة المكرمة، سواء قادمين من المدينة المنورة أو على متن الرحلات الأخيرة من المطارات المصرية، وذلك استعدادا لأداء فريضة الحج.

نفت الفنانة دنيا سامي، الشائعات المتداولة بشأن انزعاجها من الفنان مصطفى غريب، مؤكدة أن ما صرحت به في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حول سخرية غريب منها وقوله إنها "وحشة"، لم يكن سوى مزاح بين صديقين مقربين.





كشف الفنان هاني عادل، عضو فرقة وسط البلد، عن سر قلة إنتاج ألبومات الفريق خلال السنوات الماضية، قائلًا: "بقالنا 8 سنين مش بندخل الاستوديو علشان مش بنعمل غير الحاجات اللي مصدقنها". وأكد أن الفريق يسعى دائمًا لتقديم أعمال موسيقية تمثلهم بصدق وتعبر عن رؤيتهم الفنية.





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