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تواصل تفويج رحلات الحج السياحي على مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو

 تواصل وزارة السياحة والآثار تفويج رحلات الحج للمستوى 5 نجوم على مكة المكرمة، سواء قادمين من المدينة المنورة أو على متن الرحلات الأخيرة من المطارات المصرية، وذلك استعدادا لأداء فريضة الحج.

وكان في استقبال العدد الأكبر من حجاج “الخمس نجوم” المصريين لشركات السياحة المطوف السعودي علاء محضر، المسؤول عن خدمة أكبر نسبة من حجاج الخمس نجوم.

 

تواصل تفويج رحلات الحج السياحي علي مكه المكرمه

 جاء الاستقبال وسط أجواء من التنظيم الدقيق والخدمات الفندقية الرفيعة.

وقام مندوبو المطوف السعودي بتسليم الهدايا التذكارية للحجاج والكتب الدينية ومياه زمزم وغيرها من هدايا وأطعمة الاستقبال.

 

وأكد علاء محضر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقديم تجربة حج استثنائية لـحجاج السياحة من فئة الخمس نجوم، بالتعاون مع شركاء متخصصين في مجالات الضيافة والتغذية.

 

فنادق الإقامة لحجاج قرعة الحج السياحي

وأوضح أن الحجاج يتمتعون بخدمات متكاملة تشمل الإقامة الفاخرة، والوجبات المُعدة على يد طهاة محترفين، إضافة إلى المشروبات على مدار الساعة، وحلقات دينية وإرشادية، فضلًا عن التفويج المنظم إلى المشاعر المقدسة، مؤكدا حرصه تقديم أعلى معايير الجودة والراحة لضيوف الرحمن.

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