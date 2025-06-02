الإثنين 02 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

هاني عادل يكشف تفاصيل ألبوم فرقة وسط البلد الجديد

فريق وسط البلد، فيتو
فريق وسط البلد، فيتو

كشف الفنان هاني عادل، عضو فرقة وسط البلد، عن سر قلة إنتاج ألبومات الفريق خلال السنوات الماضية، قائلًا: "بقالنا 8 سنين مش بندخل الاستوديو علشان مش بنعمل غير الحاجات اللي مصدقنها". وأكد أن الفريق يسعى دائمًا لتقديم أعمال موسيقية تمثلهم بصدق وتعبر عن رؤيتهم الفنية.

وأشار عادل إلى أن الفريق يستعد حاليًا لطرح ألبوم جديد يضم 13 أغنية، في عودة قوية بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

وعبّر عن أمله في أن يقدم الألبوم تجارب موسيقية جديدة ومختلفة تُرضي جمهور "وسط البلد" العريض، وتواكب تطورات الذوق العام دون أن تتخلى عن هوية الفريق المميزة.

وكانت الفرقة قد طرحت مؤخرًا كليب أغنية "ع الوعد" عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومحطات الراديو، في خطوة تمهيدية للألبوم المرتقب. الأغنية من كلمات الشاعرة أمار مصطفى، وألحان فرقة وسط البلد، وإخراج عبد المنعم محمد علي.

وتُعد "ع الوعد" عودة لروح الفريق التي طالما أحبها الجمهور، حيث قدمت مزيجًا موسيقيًا مميزًا يمزج بين البساطة والعمق، في أجواء تصويرية مرحة ظهر فيها أعضاء الفريق وهم يتفاعلون بفرح مع الإيقاع والرقص.

ويمثل هذا العمل أول تعاون بين "وسط البلد" وشركة جاما ميوزيك، للمنتج محمد جابر، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة والإنتاج.

كلمات أغنية "ع الوعد":
ماسكة إيديه.. وعنيها في عينيه
بتطمنه بكلام بيقويه وتوعده
سوا يكبروا ماهو ليها وهي ليه
مهما الكون دار حواليها وحواليه
ينادي عليها.. تجري دنيتها بيها
واللي كان بس ليها يتوه عن عينيها وتبعده
ومهما بتنسى.. هو ع الوعد لسه
مهما تكون بعيدة شايفها ومستنيها
صوته الضعيف الهادي.. من جوا منها ينادي
كل اللي حلمت بيه وياه.. لسه مادد إيديه
يا ترى سمعاه؟ يا ترى فكراه؟

 

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هاني عادل يكشف تفاصيل ألبوم فرقة وسط البلد الفنان هاني عادل هاني عادل هاني عادل فريق وسط البلد

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