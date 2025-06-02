دنيا سامي تكشف حقيقة سخرية مصطفى غريب منها

نفت الفنانة دنيا سامي، الشائعات المتداولة بشأن انزعاجها من الفنان مصطفى غريب، مؤكدة أن ما صرحت به في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حول سخرية غريب منها وقوله إنها "وحشة"، لم يكن سوى مزاح بين صديقين مقربين.

وأعربت سامي، عبر منشور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن امتنانها لدعم الجمهور ودفاعهم عنها، لكنها شددت على أنها "ليست زعلانة من أي شيء على الإطلاق".

وأوضحت أن علاقتها بمصطفى غريب تتجاوز حدود الزمالة الفنية، فهما "أصدقاء ودفعة واحدة وتمرمطنا سويًا"، على حد تعبيرها.

وأضافت دنيا سامي، في منشورها الذي جاء ردًا على الهجوم الذي تعرض له مصطفى غريب بسبب تصريحاتها، أن "مصطفى غريب هو أقرب وأجدع وأطيب إنسان في حياتي وحياة كل أصحابه". وتابعت: "لو قعدت أتكلم عليه من هنا لـ 100 سنة مش هيكفي والله قد إيه هو ضهري في الحياة".

وأكدت أن ما ذكرته في البرنامج كان "هزارًا بين أي صحاب في أي شلة"، وقالت "الحمد لله معنديش عقد بخصوص شكلي، وعارفة إني قمر".

كما دعت الجمهور إلى مشاهدة الحلقة كاملة، حيث سيتضح أنهم "مسكوه تريقة وتقطيع أكتر من اللي هو بيهزر فيه معايا بكتير".

واختتمت دنيا سامي منشورها بتأكيد طريف على عمق صداقتهما، قائلة: "لو سمحتوا محدش في الدنيا يشتم مصطفى غريب غيري".

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