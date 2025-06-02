في حضرة الحج.. أغاني لا تغيب عن الوجدان.. محمد فوزي يلبي وأم كلثوم تطوف بكلمات شوقي.. و«لأجل النبي» تسافر بالروح إلى الحجاز

نعيش هذه الأيام أجواء روحانية نورانية، تهب على قلوب المسلمين مع حلول موسم الحج، وفي مقدمتها وقفة عرفات، حيث تسمو الأرواح وتتوجه القلوب إلى بيت الله الحرام، ملبية نداء إبراهيم عليه السلام، ومتوحدة في مشهد إيماني مهيب لا يشبهه مشهد آخر على وجه الأرض.

وكلما أقبل شهر ذو الحجة، عادت إلى الذاكرة أغانٍ خالدة رسمت ملامح هذا الموسم الجليل، كلماتٍ ولحنًا وصوتًا، لم تمحها الأيام رغم مرور عشرات السنين، بل بقيت تتردد على الألسنة، عبر الإذاعة والتلفزيون، وفي القلوب التي لا تزال تحتفظ لها بمكانتها الخاصة.

محمد فوزي.. لحن الروح ومقام الحج

من أبرز من خلدوا هذه المناسبات في الفن الغنائي، كان الفنان محمد فوزي، الذي قدم واحدة من أعذب الأغنيات عن الحج وهي "لبيك قد لبيت لك" من كلمات أبي نواس، وفيها يقول:

"لبيك إن الحمد لك والملك لك، لا شريك لك،

والليل لما أنا جيتك، والسابحات في الفلك،

ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك،

لولاك يا ربي هلك."



وفي فيلمه "حب وجنون" عام 1948، غنى فوزي أيضًا:

"ياللي انت زرت البيت، وللحرم حجيت،

ومن زمزم اتوضيت، وعلى النبي صليت...

واللي انكتب له هداه، يحج بيت الله."

أسمهان.. زفة المحمل وحنين القلوب



وغنّت أسمهان أغنية "عليه صلاة الله وسلامه"، كتبها بديع خيري ولحنها فريد الأطرش، وجسدت فيها مشهد زفة محمل كسوة الكعبة، فغنت:

"كرامة لله يا قاصد مكة، ونيتك بالكعبة تطوف،

امتى عيني تشوف منظركم، يا مدينتين فوق الحرمين؟

وفى المدينة نالوا القبول، في نور نبينا طه الرسول"

ليلى مراد.. يا رايحين للنبى الغالي



وفي عام 1952، غنت ليلى مراد في فيلم "ليلى بنت الأكابر" الأغنية الشهيرة:

"يا رايحين للنبي الغالي، هنيالكم وعقبالـي،

ياريتني كنت وياكم، وأروح للهادي وأزوره،

وأحج وأطوف سبع مرات، وأشوف منى وعرفات."

كلمات أبو السعود الإبياري، ولحن رياض السنباطي، منحا الأغنية بُعدًا وجدانيًا جعلها تتصدر أغاني موسم الحج حتى اليوم.

أم كلثوم.. في حضرة الشوق والنور



"إلى عرفات الله"، من شعر أحمد شوقي، وأدّتها أم كلثوم بصوتها الرخيم في فيلم "رابعة العدوية" عام 1951، ثم أعادت تسجيلها في 1963 بصورة مؤثرة ارتدت فيها الحجاب، ومن أبياتها:

"إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات،

زمزم تجرى بين عينيك أعينا، من الكوثر المعسول منفجرات."

وفي ليلة عيد الأضحى عام 1971، غنّت "القلب يعشق كل جميل"، وهي واحدة من أكثر الأغنيات تعبيرًا عن شوق الحجيج:

"دعاني لبيته، لحد باب بيته،

مكة وفيها جبال النور، طالعة على البيت المعمور."

الكحلاوي.. عاشق النبي ومواسم الطهر



محمد الكحلاوي، أحد أبرز من تغنّوا بالمدائح والأناشيد، أنشد بإحساسه الصادق:

"لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي."

كما أنشد للحج قائلًا:

"الأوله آه يا فرحكم، يا هناكم،

والتانية آه، نور النبي دعاكم،

والتالتة آه، بروحي معاكم."

كارم محمود.. بهجة الحجيج

وغنى كارم محمود:

"يا مسعد الحجاج، يا هناهم،

والله منايا أحج معاهم،

قالوا الوطن والغربة تهون،

عند النبي لزيارته نِدى."

صوت لا يغيب عن الذاكرة



وهذه الأغنيات ليست فقط ألحانًا وأصواتًا، بل هي وثائق وجدانية لحالة إيمانية سامية، تتكرر كل عام، وتغمر المشاعر بنفس الجلال، فتربط الأجيال بروحانية المكان والزمان، وتُحفر في الذاكرة الجمعية للأمة.

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