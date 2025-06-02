الكشف عن موعد عرض مسلسل "فات الميعاد"

أعلنت منصة watch it عن موعد طرح مسلسل “فات الميعاد” بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد.

ومن المقرر طرح أولى حلقات مسلسل"فات الميعاد"، يوم 13 من شهر يونيو الجاري.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

يذكر ان هذا المسلسل يعد التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء ابو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار ٥ سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.

وشاركت أسماء أبو اليزيد فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل النص الذى حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

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