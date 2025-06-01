الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يحتفي بنجاح حفله بدبي ويوجه رسالة للجمهور (صور)

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني، عددا من الصور من حفله الذي أحياه بدبي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، واحتفى تامر بنجاح الحفل، كما وجه الشكر لفريق عمله.

وقال تامر: “شكرًا دبي وجمهور الإمارات وشكرًا جميع الجاليات العربية وشكرًا الجالية المصرية وشكرًا لحبيبي الشامي.. شكرًا نجوم وأبطال فيلم ريستارت شكرًا للتنظيم الرائع والمسرح والإضاءة والصوت والأمن والصحافة والإعلام اللي تعبوا معانا في اليوم الرائع ده”.

وكان قد أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في دبي وسط حضور جماهيري وذلك بعد احتفاله بالعرض الخاص لفيلم ريستارت هناك.

حفل تامر حسني في دبي 

وفاجأ نجوم فيلم ريستارت عصام السقا ومحمد ثروت وباسم سمرة  تامر حسني وصعدوا إلى مسرح حفله بدبي ورقصوا علي أنغام أغنية المقص والتي قدمها تامر مع رضا البحراوي. 

كما غنى تامر حسني مع المطرب الشامي للمرة الأولى أغنية ملكة جمال الكون بطريقة الايف وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكان قد طرح النجم تامر حسني الجمهور، أحدث أغانيه “حبيبي تقلان”، من ألبومه الجديد لينا معاد، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.  

وقال تامر حسني عن ألبومه الجديد "لينا معاد": إن أغانيه تم تصويرها بطريقة جديدة وهي على حسب مود الأغنية نفسها، مشيرا إلى أن كل أغنية تم تصويرها في أكثر من لوكيشن لتكون الأغاني ‏Mood Music Video.

وكان الفنان تامر حسني، قد نجح في السيطرة على تريند اليوتيوب طوال الأسبوع الماضي، وذلك بأغنية “ملكة جمال الكون”، الذي شارك في غنائها مع مؤدي الراب السوري الشامي.

 

 

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