صافرات الإنذار تدوي في 160 موقعا بإسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، دوي صافرات الإنذار في 160 موقعا بإسرائيل نتيجة إطلاق صاروخ من ‎اليمن واعتراضه.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، تعليق الملاحة الجوية في مطار بن جوريون عقب إطلاق الصاروخ من ‎اليمن.

تصاعد العمليات ضد إسرائيل

وفي وقت سابق، توعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، بتصاعد العمليات ضد إسرائيل، "حتى توقف الحرب على والحصار عن قطاع غزة"، داعيا شركات الطيران إلى وقف رحلاتها لمطارات فلسطين حفاظا على سلامة ركابها.

جميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة

وقال القيادي الحوثي: "سنفرض على مطارات فلسطين المحتلة حظرا جويا على خلفية التصعيد غزة"، مشيرا إلى أن "مطار اللد (في إشارة إلى مطار بن جوريون) وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة".

وأكدت وزارة الخارجية التابعة للحوثي أن القصف الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية، سيقابل برد مؤلم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للميليشيا.

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