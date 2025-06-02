الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في 160 موقعا بإسرائيل

إسرائيل
إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، دوي صافرات الإنذار في 160 موقعا بإسرائيل نتيجة إطلاق صاروخ من ‎اليمن واعتراضه.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، تعليق الملاحة الجوية في مطار بن جوريون عقب إطلاق الصاروخ من ‎اليمن.

 

تصاعد العمليات ضد إسرائيل

وفي وقت سابق، توعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، بتصاعد العمليات ضد إسرائيل، "حتى توقف الحرب على والحصار عن قطاع غزة"، داعيا شركات الطيران إلى وقف رحلاتها لمطارات فلسطين حفاظا على سلامة ركابها.

 

جميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة

وقال القيادي الحوثي: "سنفرض على مطارات فلسطين المحتلة حظرا جويا على خلفية التصعيد غزة"، مشيرا إلى أن "مطار اللد (في إشارة إلى مطار بن جوريون) وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة".

وأكدت وزارة الخارجية التابعة للحوثي أن القصف الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية، سيقابل برد مؤلم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للميليشيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن مطار بن جوريون إسرائيل قطاع غزة الحوثى فلسطين المحتلة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يصدر أمرا بإخلاء مناطق واسعة في خان يونس

إعلام عبري: مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين في استهداف سيارة عسكرية بغزة

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب خان يونس

بسبب صاروخ من اليمن، تعليق الرحلات الجوية بمطار بن جوريون

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

غرق كلي، وزيرة البيئة تكشف عن سيناريو متشائم للإسكندرية والدلتا

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

الأمن يكشف تفاصيل إشهار عامل سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

المزيد

انفوجراف

لويس إنريكي سادس مدرب يتوج بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بكسب المال الكثير

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

من بدع الحجيج، خالد الجندي يحذر ضيوف الرحمن من هذا الأمر في يوم عرفة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية