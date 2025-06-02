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رياضة

ترتيب قادة الأهلي في كأس العالم للأندية 2026 بعد انضمام تريزيجيه

الأهلي
الأهلي

أعلن النادي الأهلي عبر منصاته الرسمية أمس انضمام محمود تريزيجيه لاعب الفريق لمدة خمس مواسم، حيث تم تقديم اللاعب بفيديو بعنوان عودة الفتى الذهبي. 

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة قادة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بعد انضمام تريزيجيه. 

ترتيب قادة الأهلي في كأس العالم للأندية، وهم كالتالي:

1- محمد الشناوي 

2- محمود حسن تريزيجيه 

3- محمد هاني 

4- كريم نيدفيد 

5- حسين الشحات 

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا 

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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الأهلي النادي الأهلي تريزيجيه محمود تريزيجيه كأس العالم للأندية

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