الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

بألوان المجد، الأهلي يعلن عن قميصه الأساسي موسم 26/25

الأهلي يعلن عن قميصه
الأهلي يعلن عن قميصه الأساسي موسم 26/25

كشف النادي الأهلي عن قميصه الأساسي موسم 2025-2026 عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت صفحة النادي الأهلي:" بألوان المجد..إليكم الطقم الرئيسي لفريقنا  26/25".

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

 

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.


 

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