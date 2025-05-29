التأمين الصحي ببني سويف ينظم يومًا علميًا حول مرض الفيبروميالجيا

نظم فرع هيئة التأمين الصحي بـ محافظة بني سويف يومًا علميًا متخصصًا حول متلازمة الألم العضلي الليفي "Fibromyalgia"، وذلك لأول مرة داخل المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرض.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم يومًا علميًا حول "الفيبروميالجيا"

أُقيمت فعاليات اليوم العلمي بمقر فرع التأمين الصحي، بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين، المفوض بأعمال مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، ونخبة من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والصيادلة وعدد من الكوادر الطبية، في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية، وسعي الهيئة العامة للتأمين الصحي لتعزيز التعليم الطبي المستمر، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة الدكتورة فاتن عمارة.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم يومًا علميًا حول "الفيبروميالجيا"

وتضمن البرنامج العلمي مجموعة من المحاضرات المتخصصة والمناقشات العلمية، التي تناولت التحديات المتعلقة بتشخيص الفيبروميالجيا، نظرًا لتشابه أعراضها مع أمراض أخرى، كما تم استعراض أحدث البروتوكولات العلاجية المطبقة عالميًا، بما يشمل العلاجات الدوائية وغير الدوائية، مع التركيز على أهمية اتباع نهج متعدد التخصصات في رعاية المرضى.

الدور التمريضي في رعاية مرضى الفيبروميالجيا

وشملت محاور المحاضرات موضوعات مهمة منها: الدور التمريضي في رعاية مرضى الفيبروميالجيا، والجانب النفسي للمرض، إضافة إلى الجوانب الغذائية المرتبطة به، وقد شهد اليوم العلمي تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها المحاضرون، كما تم استعراض حالات سريرية واقعية، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم يومًا علميًا حول "الفيبروميالجيا"

واختُتمت الفعاليات بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة التوسع في حملات التوعية المجتمعية والطبية حول المرض، وأهمية التشخيص المبكر، مع التأكيد على توفير برامج علاجية متكاملة تشمل الرعاية الطبية والنفسية والتغذوية.

وعبّر عدد من المشاركين عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة على مستوى المحافظة لرفع مستوى الوعي الطبي، وتعزيز كفاءة الأطقم الطبية، مع التأكيد على البعد الإنساني في رعاية المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم يومًا علميًا حول "الفيبروميالجيا"

هالة صلاح: نسعى لدعم مهارات الكوادر الطبية

وخلال افتتاح الفعاليات، أكدت الدكتورة هالة صلاح الدين، المفوض بأعمال مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في دعم مهارات الكوادر الطبية وتحديث المعرفة وتبادل الخبرات، مشيرة إلى التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة، لا سيما فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمعقدة كمتلازمة الألم العضلي الليفي.

وشارك في اليوم العلمي كل من: د. أحمد يحيى إسماعيل، أستاذ مساعد الباطنة والروماتيزم والمناعة، د. تسنيم رجب، المدرس بكلية التمريض، د. إيمان عبد الحميد، أخصائي الصحة النفسية بـ جامعة بني سويف، ود. أسماء ممدوح، رئيس وحدة التغذية العلاجية بـ مستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

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