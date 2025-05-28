الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يستمع لأهالي بني هاني بإهناسيا

محافظ بني سويف يزور
محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا، فيتو

استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى مطالب واحتياجات عدد من أهالي قرية بني هاني التابعة لمركز إهناسيا، وذلك خلال جولته الميدانية ضمن سلسلة زياراته المستمرة للقرى لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، وخاصة في قطاعات حيوية مثل الصرف الصحي، والشباب والرياضة، والصحة.

 

محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا
محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا

 

محافظ بني سويف يواصل زياراته الميدانية للقرى

وأعلنت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ "د. محمد هاني غنيم" واصل جولاته وزيارته الميدانية، لتفقد مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في القطاعات والمرافق الخدمية، والتي تتماس بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين في ملفات الصحة والنظافة والصرف الصحي وغيرها.

 

محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا
محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا

 

محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا

وزار محافظ بني سويف، اليوم، قرية بني هانئ التابعة لمجلس قروي قاي بمركز إهناسيا، تفقد خلالها سير ومنظومة العمل وانتظام تقديم الخدمة بالوحدة الصحية، ورافقه خلالها: الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق "عضوا مجلس النواب"، الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة، والعميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة إهناسيا، الدكتور محمد طارق عبد الجليل مدير الإدارة الصحية.

 

محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا
محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا

 

محافظ بني سويف يزور مركز طبي قرية بني هاني

واطمأن محافظ بني سويف، على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة، وشملت: الاستقبال والطوارئ، المعمل، الصيدلية، وغرفة الرعاية، تنظيم الأسرة، والأسنان، والعلاج الطبيعي، بجانب نادي المرأة، حيث راجع المحافظ مع وكيل الوزارة ومدير الإدارة بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بسير ومنظومة العمل وموقف أرصدة الأدوية والمستلزمات المتوافرة، والاطلاع على مستوى ومتوسط حجم التردد اليومي والشهري والخدمات المقدمة بكل قسم وعيادة، موجها باستمرار المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات والمنشآت الطبية الحكومية بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظامها في العمل.

محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا
محافظ بني سويف يزور قرية بني هاني بإهناسيا

محافظ بني سويف يستمع لأهالي قرية بني هاني 

وخلال الجولة، التقى محافظ بني سويف، عددا من أهالي وأبناء القرية، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم من نقص بعض الخدمات أو تعزيز مستوى الخدمة المقدمة بها، حيث تضمنت مطالب الأهالي: إنشاء وحدة إسعاف لخدمة القرية، وأخرى متعلقة بخدمة الصرف الصحي، ومطلب خاص بإنشاء مركز شباب لخدمة أبناء وشباب القرية، وغيرها من المطالب التي حرص المحافظ على مناقشتها مع المواطنين في وجود أعضاء البرلمان، موجهًا "مكتبه" باستلام كافة الشكاوى المكتوبة وتسجيل وتدوين مضمون الشكاوى الشفهية لدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل والمقترحات بشأنها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة وفي حدود المتاح من إمكانات ووفق القانون.

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