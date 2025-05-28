ممشى كورنيش بني سويف يستقبل فوجًا يضم 18 سائحًا ألمانيًا

أعلنت محافظة بني سويف عن استقبالها فوجًا سياحيًا يضم 18 سائحًا ألمانيًا، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث تم إعداد برنامج سياحي متكامل من خلال الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة.

فوج سياحي ألماني ببني سويف

فوج سياحي ألماني ببني سويف

وتضمنت الزيارة قيام الفوج بجولة سياحية بممشى كورنيش النيل السياحي بمدينة بني سويف، وذلك في ظل ما تشهده المحافظة من تطويرات نوعية في البنية التحتية السياحية، وعلى رأسها مشروع كورنيش النيل الذي أصبح من أبرز المقاصد الترفيهية والمزارات الجاذبة للزوار.

فوج سياحي ألماني ببني سويف

الفوج السياحي يشكر أهالي بني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الفوج السياحي استمتع بجمال الممشى وتصميمه المميز الذي يجمع بين الطابع الحضاري والإطلالة الطبيعية الخلابة على النيل، وقد أعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بالأجواء الهادئة وحسن الاستقبال والتنظيم، ما يعكس تحسن الخدمات السياحية بالمحافظة.

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