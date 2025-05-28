مدير التأمين الصحي ببني سويف تتفقد امتحانات النقل بمعهد التمريض

تفقدت الدكتورة هالة صلاح الدين حسن، المفوض بأعمال مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف ، أعمال امتحانات سنوات النقل "للصف الأول والثانى والرابع" بالمعهد الفني للتمريض بالتأمين الصحي ببني سويف، والتي انطلقت السبت الماضي بمادة "اللغة العربية"، وتختتم الثلاثاء المقبل بمادة "الاقتصاد والإحصاء".

امتحانات معهد تمريض التأمين الصحي

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وفي ضوء متابعة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لسير الامتحانات، وحرصه على انتظامها وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

مدير التأمين الصحي ببني سويف تتفقد امتحانات النقل بالمعهد الفني للتمريض

وتضمّن التقرير الذي أعدته مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، الإشارة إلى سير الامتحانات داخل 6 لجان، حيث تم تفقد اللجان ميدانيًا، وفي حضور كل من: الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتورة ولاء فهمى مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور مصطفى الكومي مدير المكتب الفني، والدكتورة دعاء صفوت مسئول تأمين الطلاب، وفاطمة محمود مدير المعهد الفني للتمريض.

مراجعة توافر التجهيزات الأساسية باللجان

واطمأنت خلال الجولة على توافر التجهيزات الأساسية داخل اللجان، مثل الإضاءة الجيدة، والتهوية المناسبة، والرعاية الطبية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة الطلاب والمراقبين.

مدير التأمين الصحي ببني سويف تتفقد امتحانات النقل بالمعهد الفني للتمريض

وأكدت مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن هناك مرورًا دوريًا لمتابعة انتظام الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة تسهم في تحقيق التفوق والتميز، مشيرة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان، وسرعة رفع تقارير فورية حال وجود معوقات لضمان سرعة التدخل وحلها فورًا.

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